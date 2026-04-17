VfB Peine unter Zugzwang: „Sie werden alles in die Waagschale werfen“ Tabellenelfter empfängt formstarken Fünften – Lamme setzt auf Spielkontrolle von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Vor dem Duell zwischen dem VfB Peine und dem TSV Germania Lamme am 24. Spieltag sind die Rollen klar verteilt. Während Peine im Abstiegskampf unter Druck steht, reist Lamme mit Selbstvertrauen und klarer Spielidee an – und formuliert diese auch deutlich.

„Peine braucht die Punkte deutlich dringender“ Die tabellarische Ausgangslage spricht eine klare Sprache: Peine rangiert mit 22 Punkten auf Platz elf und kämpft um den Klassenerhalt. Lamme hingegen steht mit 35 Punkten auf Rang fünf und kann mit größerer Ruhe in die Partie gehen. Lamme-Kapitän Grazian Borucki ordnet die Situation nüchtern ein: „Wir wissen, dass Peine sehr unangenehm zu bespielen ist, technisch sehr versiert und stark am Ball.“ Gleichzeitig verweist er auf die unterschiedliche Drucksituation: „Sie brauchen die Punkte auf jeden Fall deutlich, deutlich dringender als wir. Sie stecken ja voll im Abstiegskampf.“

Neben der tabellarischen Lage könnten auch die äußeren Bedingungen eine Rolle spielen. Borucki rechnet mit einer intensiven Partie: „Ich denke, dass der Platz in keinem guten Zustand sein wird. Deshalb müssen wir uns auf viele Zweikämpfe einstellen.“ Gerade für Peine könnte genau das ein Faktor sein. Im Abstiegskampf sind körperliche Präsenz und Einsatzbereitschaft oft entscheidend, um spielerisch stärkere Gegner aus dem Rhythmus zu bringen.