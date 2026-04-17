VfB Peine unter Zugzwang: „Sie werden alles in die Waagschale werfen“

Vor dem Duell zwischen dem VfB Peine und dem TSV Germania Lamme am 24. Spieltag sind die Rollen klar verteilt. Während Peine im Abstiegskampf unter Druck steht, reist Lamme mit Selbstvertrauen und klarer Spielidee an – und formuliert diese auch deutlich.
Die tabellarische Ausgangslage spricht eine klare Sprache: Peine rangiert mit 22 Punkten auf Platz elf und kämpft um den Klassenerhalt. Lamme hingegen steht mit 35 Punkten auf Rang fünf und kann mit größerer Ruhe in die Partie gehen.
Lamme-Kapitän Grazian Borucki ordnet die Situation nüchtern ein: „Wir wissen, dass Peine sehr unangenehm zu bespielen ist, technisch sehr versiert und stark am Ball.“ Gleichzeitig verweist er auf die unterschiedliche Drucksituation: „Sie brauchen die Punkte auf jeden Fall deutlich, deutlich dringender als wir. Sie stecken ja voll im Abstiegskampf.“
Neben der tabellarischen Lage könnten auch die äußeren Bedingungen eine Rolle spielen. Borucki rechnet mit einer intensiven Partie: „Ich denke, dass der Platz in keinem guten Zustand sein wird. Deshalb müssen wir uns auf viele Zweikämpfe einstellen.“
Gerade für Peine könnte genau das ein Faktor sein. Im Abstiegskampf sind körperliche Präsenz und Einsatzbereitschaft oft entscheidend, um spielerisch stärkere Gegner aus dem Rhythmus zu bringen.
Trotz der erwarteten Widerstände will Lamme seinem Stil treu bleiben. Borucki formuliert die Marschroute klar: „Wir wollen unser Spiel durchbringen, gute Passstaffetten reinbringen, viel den Ball haben und den Gegner laufen lassen.“ Der Anspruch ist eindeutig: „Wir wollen einfach unsere Stärken ausspielen.“
Die Vorbereitung der Gäste verlief planmäßig. „Die letzten Trainingswochen waren sehr gut. Wir haben im Kraft-Ausdauer-Bereich gearbeitet und viel mit dem Ball gemacht“, erklärt Borucki. Entsprechend selbstbewusst fällt seine Einschätzung aus: „Von daher sind wir sehr, sehr gut vorbereitet.“ Auch personell sieht es stabil aus: „Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.“
Der VfB Peine geht nach dem 3:0-Erfolg bei Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Dennoch bleibt die Lage angespannt – jeder Punkt ist im Tabellenkeller von hoher Bedeutung. Das Hinspiel ging mit 2:1 an Lamme, was die Favoritenrolle der Gäste zusätzlich unterstreicht.
Die Rollenverteilung ist eindeutig, doch die Aussagen aus Lamme zeigen auch Respekt vor dem Gegner. „Sie werden wahrscheinlich alles in die Waagschale werfen“, sagt Borucki über Peine.
Damit ist die Richtung vorgegeben: Lamme will das Spiel kontrollieren, Peine wird über Einsatz und Kampf dagegenhalten. Die Voraussetzungen deuten auf eine intensive Begegnung hin, in der vor allem die Mentalität eine entscheidende Rolle spielen dürfte.