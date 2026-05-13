VfB Peine unter Druck: Heeseberg reist zum Kellerduell

Die Ausgangslage vor der Partie ist klar definiert. Heeseberg steht mit 30 Punkten aus 23 Spielen auf Rang neun und besitzt damit etwas Abstand zur Abstiegszone. Peine folgt mit 25 Punkten aus 25 Partien auf Platz 14 und gehört weiterhin zu den gefährdeten Teams der Liga. Angesichts von drei direkten Abstiegsplätzen ist die Situation für die Gastgeber weiterhin angespannt. Ein Heimsieg könnte den Rückstand auf das untere Mittelfeld verkürzen und neue Hoffnung im Saisonendspurt schaffen.

Peine mit wichtigem Erfolgserlebnis Der VfB geht mit Rückenwind in die Partie. Am vergangenen Spieltag gewann die Mannschaft überraschend mit 3:2 beim VfL Leiferde und verschaffte sich damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Besonders offensiv zeigte sich Peine dabei effizienter als in vielen vorherigen Begegnungen. Heeseberg hingegen reist nach einer 0:2-Niederlage beim TSV Germania Lamme an. Gegen das Spitzenteam blieb die Mannschaft offensiv weitgehend wirkungslos und konnte nur wenige Akzente setzen.