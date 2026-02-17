VfB Peine startet mit Rückenwind in die Rückrunde

Der Bezirksligist VfB Peine hat die Winterpause genutzt, um sich gezielt auf die Rückrunde der Saison 2025/26 in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 vorzubereiten. Cheftrainer Hüseyin Elma zieht nach dem Trainingslager und den ersten Testspielen eine positive Zwischenbilanz und sieht sein Team auf einem guten Weg im Kampf um den Klassenerhalt.
Im Trainingslager in Neuruppin fand die Mannschaft nahezu ideale Voraussetzungen vor. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle einzelner Spieler konnte das Trainerteam die Zeit effektiv nutzen, um Abläufe zu festigen und die Grundlage für die Rückrunde zu legen. Die Einheiten vor Ort stärkten sowohl die Fitness als auch das taktische Verständnis innerhalb des Teams.
Die Wintervorbereitung stellte die Mannschaft vor Herausforderungen, dennoch zeigt sich eine klare Entwicklung. Die Testspiele dienten dazu, wieder in den Spielrhythmus zu finden und Automatismen zu verinnerlichen. Aus Sicht des Trainers wächst die Mannschaft zunehmend zusammen und präsentiert sich von Woche zu Woche stabiler.
Ein zentraler Faktor für den weiteren Saisonverlauf bleibt der mannschaftliche Charakter. Das Team hat in der bisherigen Spielzeit wiederholt bewiesen, dass es Rückschläge verkraften und als Einheit auftreten kann. Diese Mentalität soll auch in der Rückrunde den Unterschied machen und entscheidend dazu beitragen, wichtige Punkte zu sammeln.
Nach intensiven Trainingswochen ist die Mannschaft enger zusammengerückt. Ziel ist es, von Beginn der Rückrunde an geschlossen aufzutreten und an die erfolgreichen Phasen der Hinrunde anzuknüpfen. Besonders die Heimspiele sollen durch mannschaftliche Geschlossenheit und Einsatzbereitschaft geprägt sein.
Die drei neuen Spieler haben sich schnell in das Teamgefüge integriert. Sie erweitern die sportlichen Optionen und bringen zusätzliche kämpferische Elemente ein. Damit erhöhen sie die Konkurrenz innerhalb des Kaders und stärken die Mannschaft sowohl spielerisch als auch mental.
Mit der gesicherten Trainerfrage kann sich der Verein vollständig auf das sportliche Ziel konzentrieren: den Klassenerhalt. Die klare Struktur innerhalb des Vereins schafft Planungssicherheit und ermöglicht es Mannschaft und Trainerteam, konsequent auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
Zum Start der Rückrunde setzt der Verein auf die Unterstützung seiner Fans. Gemeinsam mit den Zuschauern im Rücken will das Team leidenschaftliche Auftritte zeigen und die Grundlage für erfolgreiche Spiele schaffen. Die Mannschaft verspricht Einsatz und Kampfgeist – mit dem Ziel, am Saisonende den Verbleib in der Liga zu sichern.