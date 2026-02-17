VfB Peine startet mit Rückenwind in die Rückrunde Trainingslager, Teamgeist und klare Ziele prägen die Vorbereitung des Bezirksligisten von red · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: friedhelm brauner

Der Bezirksligist VfB Peine hat die Winterpause genutzt, um sich gezielt auf die Rückrunde der Saison 2025/26 in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 vorzubereiten. Cheftrainer Hüseyin Elma zieht nach dem Trainingslager und den ersten Testspielen eine positive Zwischenbilanz und sieht sein Team auf einem guten Weg im Kampf um den Klassenerhalt.

Optimale Bedingungen im Trainingslager Im Trainingslager in Neuruppin fand die Mannschaft nahezu ideale Voraussetzungen vor. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle einzelner Spieler konnte das Trainerteam die Zeit effektiv nutzen, um Abläufe zu festigen und die Grundlage für die Rückrunde zu legen. Die Einheiten vor Ort stärkten sowohl die Fitness als auch das taktische Verständnis innerhalb des Teams. Die Wintervorbereitung stellte die Mannschaft vor Herausforderungen, dennoch zeigt sich eine klare Entwicklung. Die Testspiele dienten dazu, wieder in den Spielrhythmus zu finden und Automatismen zu verinnerlichen. Aus Sicht des Trainers wächst die Mannschaft zunehmend zusammen und präsentiert sich von Woche zu Woche stabiler.

Charakter als Schlüssel zur Rückrunde Ein zentraler Faktor für den weiteren Saisonverlauf bleibt der mannschaftliche Charakter. Das Team hat in der bisherigen Spielzeit wiederholt bewiesen, dass es Rückschläge verkraften und als Einheit auftreten kann. Diese Mentalität soll auch in der Rückrunde den Unterschied machen und entscheidend dazu beitragen, wichtige Punkte zu sammeln. Nach intensiven Trainingswochen ist die Mannschaft enger zusammengerückt. Ziel ist es, von Beginn der Rückrunde an geschlossen aufzutreten und an die erfolgreichen Phasen der Hinrunde anzuknüpfen. Besonders die Heimspiele sollen durch mannschaftliche Geschlossenheit und Einsatzbereitschaft geprägt sein.