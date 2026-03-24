VfB Peine setzt auf Führungsspieler Murat Aslan

– Foto: VfB Peine

Der VfB Peine kann auch in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 auf Murat Aslan bauen. Der langjährige Spieler bleibt eine prägende Figur innerhalb der Mannschaft und nimmt sowohl sportlich als auch intern eine wichtige Rolle ein.

Der Angreifer gehört seit Jahren zu den festen Größen im Team und überzeugt durch Einsatzbereitschaft, Erfahrung und Torgefahr. Darüber hinaus gilt Aslan als zentrale Ansprechperson innerhalb der Mannschaft. Als Führungsspieler übernimmt er Verantwortung und fungiert als Bindeglied zwischen Trainerteam und Spielern.

Aslan selbst betont die enge Verbindung zum Verein. Er sei beim VfB groß geworden und sehe es als seine Aufgabe, täglich voranzugehen und das Team sowohl auf dem Platz als auch daneben zu unterstützen.