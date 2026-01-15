VfB Peine rüstet im Winter nach – Trio soll neue Impulse bringen

– Foto: André Nückel

Der VfB Peine hat in der Winterpause personell nachgelegt und seinen Kader gezielt verstärkt. Mit Ziattin Dagasan, Volkan Öztürk und Aladin Capli kommen drei Spieler mit unterschiedlichem Profil, die dem Team in der Rückrunde der Bezirksliga Braunschweig 2 zusätzliche Optionen geben sollen.

Vielseitigkeit, Erfahrung und Offensivqualität Vom Kreisligisten SV Takva Peine wechselt Ziattin Dagasan zum VfB. Der körperlich robuste und schnelle Akteur ist flexibel einsetzbar und soll dem Team vor allem mit Athletik und Durchsetzungsvermögen helfen. Für das Mittelfeld kommt Volkan Öztürk vom SSV Kästorf, der aktuell in der Landesliga beheimatet ist. Öztürk bringt mehrere Jahre Erfahrung aus dieser Spielklasse mit und gilt als strukturierender Spieler, der das Zentrum stabilisieren und das Spiel lenken kann.

Mit Aladin Capli kehrt zudem ein alter Bekannter nach Peine zurück. Der 24-Jährige, ebenfalls vom SV Takva Peine, bringt nicht nur VfB-Vergangenheit mit, sondern auch einen hochklassigen fußballerischen Hintergrund: Capli absolvierte Einsätze in der Regionalliga und spielte in seiner Jugend in der Bundesliga. Seine Stärken liegen klar im Offensivbereich. Verstärkungen zur richtigen Zeit Verstärkungen zur richtigen Zeit Trainer Hüseyin Elma erhält mit den drei Neuzugängen mehr Tiefe und Variabilität im Kader – ein wichtiger Faktor angesichts der aktuellen Tabellensituation. Der VfB Peine überwintert mit 16 Punkten aus 14 Spielen auf Rang 13 und steckt damit mitten im engen Tabellenkeller.