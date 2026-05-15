VfB Peine holt Timo Magerkurth zurück

– Foto: friedhelm brauner

Der VfB Peine aus der Bezirksliga Hannover treibt seine Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran und präsentiert mit Timo Magerkurth einen Rückkehrer. Der Linksfuß wechselt vom VfL Borsum zurück an seine frühere Wirkungsstätte und soll dem Team vor allem in der Defensive zusätzliche Stabilität und spielerische Qualität verleihen.

In der Mitteilung des Vereins wird Magerkurth als technisch starker Spieler mit ausgeprägtem Spielverständnis beschrieben. Besonders seine Fähigkeit, Situationen früh zu erkennen und das Spiel zu lenken, passe zum Profil, das der VfB für die neue Saison gesucht habe. Zudem hebt der Klub die menschliche Komponente hervor: Der Neuzugang gelte als zuverlässig, mannschaftsdienlich und konstant in seiner Arbeitsweise.

Auch die erneute Zusammenarbeit mit Trainer Mehmet Yasti spielte bei der Rückkehr offenbar eine wichtige Rolle. Beide kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten im Jugendbereich. „Ich bin absolut überzeugt von Timo. Er passt menschlich und sportlich super in die Mannschaft, hängt sich immer rein, ist zuverlässig und ein echter Teamplayer“, erklärte Yasti. Der Trainer sieht in Magerkurth genau den Spielertypen, den der VfB für seine Defensive gesucht habe: „Seine Technik und sein Spielverständnis werden unserem Spiel nochmal eine neue Dimension geben.“