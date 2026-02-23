VfB Ottersleben begrüßt Angreifer zurück: Ein potenzieller X-Faktor

Es war eine Machtdemonstration, mit der der VfB Ottersleben am Freitagabend in die Rückrunde der LOTTO-Landesliga Nord gestartet ist. Mit dem 6:1-Kantersieg im Spitzenspiel gegen den viertplatzierten Oscherslebener SC (im Re-Live auf volksstimme.de und mz.de) setzte der VfB ein Ausrufezeichen - und eroberte zumindest vorerst die Tabellenführung.
"Wir sind optimal gestartet", sagte Trainer Oliver Malchau entsprechend zufrieden. "In den Anfangsphasen beider Halbzeiten waren wir sofort da." So stellten Anton Fink (3.) und Ermin Berishaj (8.) früh auf 2:0. Den zwischenzeitlichen Anschluss durch Martin Gödecke konterte Paul Wolter noch vor der Pause.
Und kurz nach dem Seitenwechsel war dann Dominic Carl zur Stelle - in seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison. Der 24-Jährige ist ein gefühlter Neuzugang beim VfB. Einer, der im engen Titelkampf womöglich zum X-Faktor werden kann? "Auf jeden Fall", antwortete Malchau. "Wir wussten schon, als wir in die Saison gestartet sind, dass Dome spätestens zur Rückrunde wieder dabei sein wird."
Carl hatte in der Saison 2022/23 - beim ersten Verbandsliga-Aufstieg der Ottersleber - mit neun Treffern als drittbester Torschütze schon einen großen Anteil an der Landesliga-Meisterschaft. Nachdem der Angreifer in den vergangenen zwei Jahren aufgrund eines Masterstudiums in Leipzig nur unregelmäßig dabei sein konnte, ist er nun zurück am Schwarzen Weg. Und wie: In der 51. Minute köpfte Carl am Freitagabend zum 4:1 ein. Zuvor hatte der "gefühlte Neuzugang" schon den Treffer von Berishaj aufgelegt. Zum Spielerprofil:
"Er gibt uns im Sturmzentrum eine sehr gute Option", freute sich Malchau, nun wieder fest mit Carl planen zu können. "Bälle festzumachen, ist eine seiner Stärken. Dazu hat er die Übersicht, andere Spieler in Szene zu setzen. Und auch sein Kopfballspiel ist eine Stärke. Viele seiner Qualitäten hat man schon gesehen." So wie viele beim VfB Ottersleben ihre Qualitäten zeigen konnten. Zu ihnen gehörten auch Damian Leuschner und Fink, die den 6:1-Endstand besorgten.
Doch so groß die Freude über den klaren Sieg zum Start ins neue Jahr war, so klar drückte Malchau auch auf die Euphoriebremse. "Wir wissen, dass wir solche Spiele im Tank haben und Mannschaft auch klar schlagen können", sagte der 40-Jährige: "Wir wissen aber auch, dass wir dafür einiges tun müssen - sowohl im Training als auch in den Spielen."
Dies mag für die nächsten beiden Spitzenduelle gegen den drittplatzierten SV 09 Staßfurt und den neuen Tabellenzweiten aus Gardelegen umso mehr gelten. "Jetzt leichtsinnig oder übermütig zu werden, wäre der erste Schritt, dass es uns im nächsten Spiel nicht wieder gelingt", betonte Malchau.