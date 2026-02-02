VfB Oldenburg weicht dem Winter aus

– Foto: André Nückel

Der Winter hält das Oldenburger Land weiterhin fest im Griff – und zwingt den VfB Oldenburg zu pragmatischen Lösungen. Der Regionalligist hat kurzfristig ein kompaktes Trainingslager organisiert und nutzt bis Donnerstag die Arena in Rheda-Wiedenbrück als Ausweichquartier. Möglich wurde der Schritt auch dank der Unterstützung des Hauptpartners VOS Eventservice.

Trainingsbetrieb in Oldenburg eingeschränkt

Die Witterungsverhältnisse lassen aktuell keinen regulären Trainingsbetrieb im heimischen Stavermann-Sportpark zu. Um dennoch unter guten Bedingungen arbeiten zu können, entschied sich der Verein für den kurzfristigen Ortswechsel. Geschäftsführer Sebastian Schachten betont den Mehrwert der Maßnahme: In Rheda-Wiedenbrück habe man verlässliche Platzverhältnisse und mehrere Zeitfenster buchen können, um intensiv zu trainieren.

Testspiel unter Flutlicht

Bereits in der vergangenen Woche hatte der VfB die Infrastruktur vor Ort genutzt. Auf dem beheizten Kunstrasen der Arena Rheda-Wiedenbrück absolvierte das Team ein Testspiel gegen den West-Regionalligisten SV Rödinghausen, das mit einem 3:3 endete.