VfB Oldenburg weicht dem Winter aus
Kurz-Trainingslager in Rheda-Wiedenbrück schafft optimale Bedingungen für die Vorbereitung
Der Winter hält das Oldenburger Land weiterhin fest im Griff – und zwingt den VfB Oldenburg zu pragmatischen Lösungen. Der Regionalligist hat kurzfristig ein kompaktes Trainingslager organisiert und nutzt bis Donnerstag die Arena in Rheda-Wiedenbrück als Ausweichquartier. Möglich wurde der Schritt auch dank der Unterstützung des Hauptpartners VOS Eventservice.
Trainingsbetrieb in Oldenburg eingeschränkt
Die Witterungsverhältnisse lassen aktuell keinen regulären Trainingsbetrieb im heimischen Stavermann-Sportpark zu. Um dennoch unter guten Bedingungen arbeiten zu können, entschied sich der Verein für den kurzfristigen Ortswechsel. Geschäftsführer Sebastian Schachten betont den Mehrwert der Maßnahme: In Rheda-Wiedenbrück habe man verlässliche Platzverhältnisse und mehrere Zeitfenster buchen können, um intensiv zu trainieren.
Testspiel unter Flutlicht
Bereits in der vergangenen Woche hatte der VfB die Infrastruktur vor Ort genutzt. Auf dem beheizten Kunstrasen der Arena Rheda-Wiedenbrück absolvierte das Team ein Testspiel gegen den West-Regionalligisten SV Rödinghausen, das mit einem 3:3 endete.
Intensive Einheiten und Rückkehr eines Leistungsträgers
Zum Auftakt des Kurz-Trainingslagers stand am Montagvormittag eine zweistündige Einheit auf dem Programm. Besonders erfreulich aus Sicht des Trainerteams: Anouar Adam, der zuletzt lange verletzungsbedingt gefehlt hatte, ist wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen.
Neben der fußballspezifischen Arbeit setzt der VfB in Rheda-Wiedenbrück auch auf ergänzende Inhalte. Zusätzliche Einheiten im Fitnessbereich sowie verschiedene Team-Events sollen die Vorbereitung abrunden und den Zusammenhalt stärken.
Mit dem Kurz-Trainingslager reagiert der VfB Oldenburg flexibel auf äußere Bedingungen – und schafft zugleich die Grundlage für eine konzentrierte und intensive Arbeit in der Winterphase.