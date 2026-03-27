VfB Oldenburg wahrt Aufstiegschance – Lübecker Heimsieg gegen Lohne

Die Regionalliga Nord startete am heutigen Abend mit einer hohen Intensität in den 28. Spieltag. Während in Oldenburg die Hoffnung auf den Aufstieg durch eine konzentrierte Leistung neue Nahrung erhielt, kämpfte man an der Lübecker Lohmühle verbissen um wichtige Zähler zur Tabellenstabilisierung.
Vor 2600 Zuschauern unterstrich der VfB Oldenburg seine Ambitionen und besiegte den 1. FC Phönix Lübeck. Die Hausherren fanden gut in die Partie und belohnten sich in der 34. Minute, als Rafael Brand das Tor zum 1:0 markierte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Oldenburg nach: Mats Facklam erzielte in der 48. Minute das 2:0. In der 62. Minute sorgte erneut Mats Facklam per Foulelfmeter mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Die Gäste aus Lübeck bewiesen jedoch Moral und kamen in der 72. Minute durch Arthur Inaka zum Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand.
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In einer kampfbetonten Begegnung vor 2867 Zuschauern sicherte sich der VfB Lübeck drei wichtige Heimpunkte gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Lange Zeit bissen sich die Lübecker an der Defensive der Gäste die Zähne aus, doch in der Schlussphase zahlte sich die Geduld aus. Manuel Farrona-Pulido erzielte in der 71. Minute das erlösende 1:0 für die Hausherren. Lohne versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, wurde jedoch in der 79. Minute eiskalt erwischt, als Bjarne Pfundheller zum 2:0-Endstand traf.
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SV Meppen
setzte mit dem 4:0 bei 1. FC Phönix Lübeck
ein mächtiges Ausrufezeichen. Julian Ulbricht
, Oliver Schmitt
, ein Eigentor und Ersin Zehir
sorgten für einen Sieg, der die Tabellenführung auf 62 Punkte
ausbaute. FC Eintracht Norderstedt
verlor dagegen daheim 0:1 gegen SSV Jeddeloh
und bleibt bei 21 Punkten
in großer Gefahr. Das Hinspiel gewann Meppen dramatisch 2:1
, weil Simon Engelmann
erst in der 90.+2 Minute
traf. Meppen geht nun als klarer Favorit in diese Partie. Doch gerade im unteren Bereich zählt für Norderstedt inzwischen jeder einzelne Punkt, und genau das macht solche Spiele unangenehm.
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Für Altona 93
war das 0:4 bei Hamburger SV II
ein weiterer schwerer Rückschlag. Mit 19 Punkten
bleibt der Aufsteiger tief im Keller, und die Niederlage wirkte klarer als nur ein schlechter Tag. Hannover 96 II
dagegen gewann ein spektakuläres Spiel gegen VfB Oldenburg
mit 3:2
. Tom Hobrecht
, Montell Ndikom
und Mustafa Abdullatif
trafen für ein Team, das mit 38 Punkten
auf Rang sechs steht. Das Hinspiel gewann Hannover 96 II bereits 4:1
, mit Toren von Sean Busch
, Joseph Ganda
, Tom Hobrecht
und Tim Walbrecht
. Für Altona ist dieses Heimspiel fast schon ein Pflichttermin im Kampf ums Überleben. Hannover II kann dagegen mit einem Auswärtssieg seine starke Position weiter festigen.
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SSV Jeddeloh
kommt mit Rückenwind. Das 1:0 in Norderstedt
durch Tobias Bothe
war der nächste reife Auftritt einer Mannschaft, die mit 48 Punkten
längst mehr ist als nur ein Verfolger. SC Weiche Flensburg 08
holte zuletzt ein 1:1 gegen FC St. Pauli II
, blieb damit aber bei 32 Punkten
und im engen Mittelfeld. Das Hinspiel war eindeutig: Jeddeloh gewann in Flensburg 4:0
durch Tore von Tom Gaida
, Simon Brinkmann
doppelt und Pascal Steinwender
. Diese klare Erinnerung wird vor diesem Rückspiel nicht verschwinden. Jeddeloh will oben dranbleiben, Weiche braucht Punkte gegen das Abrutschen.
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So., 29.03.2026, 14:00 Uhr Hamburger SV II
kommt mit Selbstvertrauen aus dem klaren 4:0 gegen Altona 93
. Maurice Boakye
ragte mit drei Toren heraus, dazu traf Niklas Tuppeck
, und selbst ein verschossener Foulelfmeter änderte nichts an einem entschlossenen Auftritt. Mit 39 Punkten
steht der HSV II auf Rang fünf und hat im oberen Mittelfeld weiter Zug. FSV Schöningen
dagegen erlebt harte Wochen. Auf das 0:4 gegen VfB Lübeck
folgte unter der Woche das 1:2 gegen BSV Kickers Emden
, obwohl die Mannschaft nach dem späten Anschlusstreffer durch Shamsu Mansaray
noch einmal Hoffnung schöpfte. Das Hinspiel gewann Schöningen allerdings 2:1
, damals mit dem späten Handelfmeter von Philipp Harant
. Nun reist ein Team nach Hamburg, das bei 25 Punkten
mitten im Abstiegskampf steckt und dringend Widerstand braucht.
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So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Der Bremer SV
reist mit einem klaren 2:0 bei HSC Hannover
in dieses Heimspiel. Leon Gino Schmidt
und Joshua Dudock
trafen spät für einen Sieg, der die Mannschaft auf 37 Punkte
brachte. SV Drochtersen/Assel
musste dagegen einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Das 0:1 bei Werder Bremen II
durch den Gegentreffer in der 90.+3 Minute
tat weh, weil es im Aufstiegsrennen sofort spürbar wird. Das Hinspiel gewann Drochtersen 2:1
, obwohl Justin Marcel Gröger
Bremer SV früh in Führung gebracht hatte. Jorik Wulff
und Haris Hyseni
drehten damals die Partie. Nun braucht Drochtersen eine Antwort, um Meppen nicht weiter ziehen zu lassen.
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So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Hier prallen zwei Mannschaften aufeinander, die unten dringend Ergebnisse brauchen. FC St. Pauli II
holte zuletzt immerhin ein 1:1 bei Weiche Flensburg 08
und steht nun bei 16 Punkten
. Adem Podrimaj
brachte das Team per Foulelfmeter in Führung, ehe kurz vor der Pause der Ausgleich fiel. HSC Hannover
verlor gleichzeitig 0:2 gegen Bremer SV
und bleibt bei 24 Punkten
. Das Hinspiel gewann St. Pauli II in Hannover überraschend klar 2:0
. Marwin Schmitz
und Sisco Ngambia Dzonga
trafen damals schon früh. Für St. Pauli II ist dieses Heimspiel eine der seltenen Gelegenheiten, direkt gegen einen Konkurrenten im unteren Bereich zu punkten. Für HSC Hannover ist es die Chance, Abstand zwischen sich und den Keller zu bringen.
Mi., 15.04.2026, 19:00 Uhr
Das Spiel der Kickers Emden gegen den SV Werder Bremen II findet Mitte April statt.
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