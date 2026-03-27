VfB Oldenburg wahrt Aufstiegschance – Lübecker Heimsieg gegen Lohne

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Die Regionalliga Nord startete am heutigen Abend mit einer hohen Intensität in den 28. Spieltag. Während in Oldenburg die Hoffnung auf den Aufstieg durch eine konzentrierte Leistung neue Nahrung erhielt, kämpfte man an der Lübecker Lohmühle verbissen um wichtige Zähler zur Tabellenstabilisierung.

Vor 2600 Zuschauern unterstrich der VfB Oldenburg seine Ambitionen und besiegte den 1. FC Phönix Lübeck. Die Hausherren fanden gut in die Partie und belohnten sich in der 34. Minute, als Rafael Brand das Tor zum 1:0 markierte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Oldenburg nach: Mats Facklam erzielte in der 48. Minute das 2:0. In der 62. Minute sorgte erneut Mats Facklam per Foulelfmeter mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Die Gäste aus Lübeck bewiesen jedoch Moral und kamen in der 72. Minute durch Arthur Inaka zum Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand.

In einer kampfbetonten Begegnung vor 2867 Zuschauern sicherte sich der VfB Lübeck drei wichtige Heimpunkte gegen den TuS Blau-Weiß Lohne. Lange Zeit bissen sich die Lübecker an der Defensive der Gäste die Zähne aus, doch in der Schlussphase zahlte sich die Geduld aus. Manuel Farrona-Pulido erzielte in der 71. Minute das erlösende 1:0 für die Hausherren. Lohne versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, wurde jedoch in der 79. Minute eiskalt erwischt, als Bjarne Pfundheller zum 2:0-Endstand traf.

SV Meppen setzte mit dem 4:0 bei 1. FC Phönix Lübeck ein mächtiges Ausrufezeichen. Julian Ulbricht, Oliver Schmitt, ein Eigentor und Ersin Zehir sorgten für einen Sieg, der die Tabellenführung auf 62 Punkte ausbaute. FC Eintracht Norderstedt verlor dagegen daheim 0:1 gegen SSV Jeddeloh und bleibt bei 21 Punkten in großer Gefahr. Das Hinspiel gewann Meppen dramatisch 2:1, weil Simon Engelmann erst in der 90.+2 Minute traf. Meppen geht nun als klarer Favorit in diese Partie. Doch gerade im unteren Bereich zählt für Norderstedt inzwischen jeder einzelne Punkt, und genau das macht solche Spiele unangenehm.

Für Altona 93 war das 0:4 bei Hamburger SV II ein weiterer schwerer Rückschlag. Mit 19 Punkten bleibt der Aufsteiger tief im Keller, und die Niederlage wirkte klarer als nur ein schlechter Tag. Hannover 96 II dagegen gewann ein spektakuläres Spiel gegen VfB Oldenburg mit 3:2. Tom Hobrecht, Montell Ndikom und Mustafa Abdullatif trafen für ein Team, das mit 38 Punkten auf Rang sechs steht. Das Hinspiel gewann Hannover 96 II bereits 4:1, mit Toren von Sean Busch, Joseph Ganda, Tom Hobrecht und Tim Walbrecht. Für Altona ist dieses Heimspiel fast schon ein Pflichttermin im Kampf ums Überleben. Hannover II kann dagegen mit einem Auswärtssieg seine starke Position weiter festigen.

SSV Jeddeloh kommt mit Rückenwind. Das 1:0 in Norderstedt durch Tobias Bothe war der nächste reife Auftritt einer Mannschaft, die mit 48 Punkten längst mehr ist als nur ein Verfolger. SC Weiche Flensburg 08 holte zuletzt ein 1:1 gegen FC St. Pauli II, blieb damit aber bei 32 Punkten und im engen Mittelfeld. Das Hinspiel war eindeutig: Jeddeloh gewann in Flensburg 4:0 durch Tore von Tom Gaida, Simon Brinkmann doppelt und Pascal Steinwender. Diese klare Erinnerung wird vor diesem Rückspiel nicht verschwinden. Jeddeloh will oben dranbleiben, Weiche braucht Punkte gegen das Abrutschen.

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So., 29.03.2026, 14:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II FSV Schöningen Schöningen 14:00 PUSH



Hamburger SV II kommt mit Selbstvertrauen aus dem klaren 4:0 gegen Altona 93. Maurice Boakye ragte mit drei Toren heraus, dazu traf Niklas Tuppeck, und selbst ein verschossener Foulelfmeter änderte nichts an einem entschlossenen Auftritt. Mit 39 Punkten steht der HSV II auf Rang fünf und hat im oberen Mittelfeld weiter Zug. FSV Schöningen dagegen erlebt harte Wochen. Auf das 0:4 gegen VfB Lübeck folgte unter der Woche das 1:2 gegen BSV Kickers Emden, obwohl die Mannschaft nach dem späten Anschlusstreffer durch Shamsu Mansaray noch einmal Hoffnung schöpfte. Das Hinspiel gewann Schöningen allerdings 2:1, damals mit dem späten Handelfmeter von Philipp Harant. Nun reist ein Team nach Hamburg, das bei 25 Punkten mitten im Abstiegskampf steckt und dringend Widerstand braucht. Hamburger SV II kommt mit Selbstvertrauen aus dem klaren 4:0 gegen Altona 93. Maurice Boakye ragte mit drei Toren heraus, dazu traf Niklas Tuppeck, und selbst ein verschossener Foulelfmeter änderte nichts an einem entschlossenen Auftritt. Mit 39 Punkten steht der HSV II auf Rang fünf und hat im oberen Mittelfeld weiter Zug. FSV Schöningen dagegen erlebt harte Wochen. Auf das 0:4 gegen VfB Lübeck folgte unter der Woche das 1:2 gegen BSV Kickers Emden, obwohl die Mannschaft nach dem späten Anschlusstreffer durch Shamsu Mansaray noch einmal Hoffnung schöpfte. Das Hinspiel gewann Schöningen allerdings 2:1, damals mit dem späten Handelfmeter von Philipp Harant. Nun reist ein Team nach Hamburg, das bei 25 Punkten mitten im Abstiegskampf steckt und dringend Widerstand braucht. ---



Der Bremer SV reist mit einem klaren 2:0 bei HSC Hannover in dieses Heimspiel. Leon Gino Schmidt und Joshua Dudock trafen spät für einen Sieg, der die Mannschaft auf 37 Punkte brachte. SV Drochtersen/Assel musste dagegen einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Das 0:1 bei Werder Bremen II durch den Gegentreffer in der 90.+3 Minute tat weh, weil es im Aufstiegsrennen sofort spürbar wird. Das Hinspiel gewann Drochtersen 2:1, obwohl Justin Marcel Gröger Bremer SV früh in Führung gebracht hatte. Jorik Wulff und Haris Hyseni drehten damals die Partie. Nun braucht Drochtersen eine Antwort, um Meppen nicht weiter ziehen zu lassen. Der Bremer SV reist mit einem klaren 2:0 bei HSC Hannover in dieses Heimspiel. Leon Gino Schmidt und Joshua Dudock trafen spät für einen Sieg, der die Mannschaft auf 37 Punkte brachte. SV Drochtersen/Assel musste dagegen einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Das 0:1 bei Werder Bremen II durch den Gegentreffer in der 90.+3 Minute tat weh, weil es im Aufstiegsrennen sofort spürbar wird. Das Hinspiel gewann Drochtersen 2:1, obwohl Justin Marcel Gröger Bremer SV früh in Führung gebracht hatte. Jorik Wulff und Haris Hyseni drehten damals die Partie. Nun braucht Drochtersen eine Antwort, um Meppen nicht weiter ziehen zu lassen. ---



Hier prallen zwei Mannschaften aufeinander, die unten dringend Ergebnisse brauchen. FC St. Pauli II holte zuletzt immerhin ein 1:1 bei Weiche Flensburg 08 und steht nun bei 16 Punkten. Adem Podrimaj brachte das Team per Foulelfmeter in Führung, ehe kurz vor der Pause der Ausgleich fiel. HSC Hannover verlor gleichzeitig 0:2 gegen Bremer SV und bleibt bei 24 Punkten. Das Hinspiel gewann St. Pauli II in Hannover überraschend klar 2:0. Marwin Schmitz und Sisco Ngambia Dzonga trafen damals schon früh. Für St. Pauli II ist dieses Heimspiel eine der seltenen Gelegenheiten, direkt gegen einen Konkurrenten im unteren Bereich zu punkten. Für HSC Hannover ist es die Chance, Abstand zwischen sich und den Keller zu bringen. Hier prallen zwei Mannschaften aufeinander, die unten dringend Ergebnisse brauchen. FC St. Pauli II holte zuletzt immerhin ein 1:1 bei Weiche Flensburg 08 und steht nun bei 16 Punkten. Adem Podrimaj brachte das Team per Foulelfmeter in Führung, ehe kurz vor der Pause der Ausgleich fiel. HSC Hannover verlor gleichzeitig 0:2 gegen Bremer SV und bleibt bei 24 Punkten. Das Hinspiel gewann St. Pauli II in Hannover überraschend klar 2:0. Marwin Schmitz und Sisco Ngambia Dzonga trafen damals schon früh. Für St. Pauli II ist dieses Heimspiel eine der seltenen Gelegenheiten, direkt gegen einen Konkurrenten im unteren Bereich zu punkten. Für HSC Hannover ist es die Chance, Abstand zwischen sich und den Keller zu bringen.

Das Spiel der Kickers Emden gegen den SV Werder Bremen II findet Mitte April statt.