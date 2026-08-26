VfB Oldenburg vor kniffliger Aufgabe beim torhungrigen Rückkehrer

– Foto: Sascha Drenth

Die Erinnerung an die letzten beiden Duelle dürfte beim VfB Oldenburg nicht unbedingt für Herzklopfen sorgen. Zweimal trafen die Blauen in der Saison 2024/25 auf den SV Todesfelde, zweimal fielen keine Tore. Wenn sich beide Mannschaften am Mittwochabend um 18.30 Uhr im Joda-Sportpark wiedersehen, spricht allerdings einiges dafür, dass diesmal mehr geboten wird. Der Regionalliga-Rückkehrer hat in seinen ersten vier Begegnungen bereits elf Treffer erzielt – allerdings auch neun kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Björn Sörensen erwischte einen spektakulären Start in die Saison. Zum Auftakt gab es ein 6:4 gegen FC St. Pauli II, anschließend ein 3:3 gegen SV Werder Bremen II. Auch beim 2:2 gegen Hamburger SV II traf der Aufsteiger doppelt. Erst beim 0:2 bei FSV Schöningen blieb Todesfelde ohne eigenes Tor.

Für den VfB gehen damit die schleswig-holsteinischen Wochen weiter. Nach dem Auswärtsspiel beim VfB Lübeck und der Partie gegen FC Eintracht Norderstedt wartet nun die dritte Mannschaft aus dem nördlichsten Bundesland. Die Oldenburger müssen sich dabei auf einen Gegner einstellen, der gerade vor heimischer Kulisse unangenehm werden kann.

Ein wichtiger Faktor ist die Erfahrung im Kader. Im Mittelfeld zieht der 39 Jahre alte Mirko Boland die Fäden. Auch Janek Sternberg und Jan-Marc Schneider kennen den Profifußball aus zahlreichen Spielen. Neben Boland hat sich der 22-jährige Pawel Erfmann im defensiven Mittelfeld festgespielt.

Verzichten muss Sörensen allerdings auf Christian Rave. Der 37-Jährige sah in Schöningen die Rote Karte und ist gesperrt. Als möglicher Ersatz in der Dreierkette steht Moritz Achterberg bereit. Auf den Außenbahnen bieten sich mit Moritz Grosche, Lasse Jetz und Sternberg mehrere Möglichkeiten. In der Offensive gehören Marco Drawz und Mittelstürmer Benjamin Petrick zu den wichtigen Akteuren.

Oldenburg muss den engen Platz annehmen

Gerade der vergleichsweise kleine Platz im Joda-Sportpark dürfte den Charakter der Begegnung prägen. Todesfelde kann dort früh Druck erzeugen und bringt zudem bei Standards viel Gefahr mit. Die bisherigen Resultate zeigen allerdings auch, dass der Aufsteiger defensiv verwundbar ist und seinen Gegnern Möglichkeiten bietet.

Für Dario Fossi und seine Mannschaft wird es deshalb darauf ankommen, sich nicht in einen wilden Schlagabtausch ziehen zu lassen und die sich bietenden Räume konsequent zu nutzen. Personell gibt es zumindest eine positive Nachricht: Nick Otto, der zuletzt pausiert hatte, soll in den Kader zurückkehren.

Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Paul Jasper Albrecht, an den Seiten assistieren Beland Bendowski und Simon Pieper. Auch die äußeren Bedingungen versprechen einen echten Sommerabend: Bis zu 25 Grad und viel Sonne sind für Mittwoch angekündigt.