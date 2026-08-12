VfB Oldenburg vor Drochtersen: Klare Favoriten in Regionalliga-Umfrage

VfB Oldenburg als Titelfavorit. – Foto: Imago Images

Die FuPaner haben abgestimmt - und das Ergebnis zur Meisterfrage in der Regionalliga Nord ist an der Spitze ziemlich klar. 316 Teilnehmende machten bei der Umfrage mit, 312 beantworteten die Frage nach dem Titelfavoriten. Anders als bei der Abstiegsfrage war hier nur eine Antwort möglich. Ganz vorne liegt VfB Oldenburg mit 116 Stimmen. Das entspricht 37,2 Prozent der gültigen Antworten.

Dass Oldenburg in der Abstimmung vorne liegt, passt zum Saisonstart. Der VfB gewann am 1. Spieltag mit 3:0 bei SV Werder Bremen II und legte am 2. Spieltag direkt ein 3:1 gegen Drochtersen/Assel nach. Gerade dieser Sieg gegen den größten Umfrage-Konkurrenten hat früh Gewicht.

Dahinter folgt SV Drochtersen/Assel mit 97 Stimmen und 31,1 Prozent. Danach wird die Lücke groß: BSV Kickers Emden kommt als drittmeistgenannter Kandidat nur noch auf 20 Stimmen. Die FuPaner sehen das Titelrennen also vor allem als Duell zwischen Oldenburg und Drochtersen/Assel - mit einem klaren Vorsprung für den VfB.

Am 3. Spieltag wartet nun das nächste traditionsreiche Duell. Oldenburg tritt am Dienstag beim VfB Lübeck an. Lübeck wurde in der Umfrage nur neunmal genannt, hat nach dem 1:1 gegen SC Weiche Flensburg 08 und dem 0:2 bei SV Atlas Delmenhorst aber ohnehin etwas gutzumachen.

Natürlich entscheidet ein direkter Vergleich Anfang August keine Meisterschaft. Aber Oldenburg hat zwei Dinge geschafft: Die eigene Favoritenrolle wurde angenommen - und der erste große Konkurrent wurde direkt geschlagen. Damit hat der VfB nicht nur sechs Punkte gesammelt, sondern auch die Einschätzung der FuPaner zunächst bestätigt.

Drochtersen bleibt trotz Dämpfer im Kreis der Favoriten

Drochtersen/Assel liegt in der Umfrage mit 97 Stimmen klar auf Platz zwei. Der Start war gemischt: Zum Auftakt gab es ein 2:1 gegen 1. FC Phönix Lübeck, danach folgte das 1:3 beim VfB Oldenburg. Der direkte Rückschlag ändert aber nichts daran, dass die FuPaner Drochtersen als ernsthaften Titelkandidaten sehen.

Die nächste Antwort kann am Mittwoch kommen. Dann empfängt Drochtersen/Assel Hannover 96 II. Interessant: Die 96-Reserve bekam in der Umfrage nur zehn Stimmen, ist sportlich aber perfekt gestartet. Nach dem 3:0 beim Bremer SV und dem 2:0 gegen HSC Hannover steht Hannover 96 II ebenfalls mit sechs Punkten da.

Genau darin liegt die erste kleine Spannung der Saison. Die Umfrage sieht Oldenburg und Drochtersen vorn. Der Platz aber zeigt früh, dass auch andere Teams Argumente sammeln.

Kickers Emden mit Abstand Dritter

Kickers Emden kommt auf 20 Stimmen und damit 6,4 Prozent. Das reicht für Platz drei, zeigt aber gleichzeitig den Abstand zur Spitze der Umfrage. Sportlich ist Emden solide gestartet: Nach dem wilden 4:4 beim HSC Hannover folgte ein 3:2 gegen Hamburger SV II.

Dahinter wird das Feld eng. Hannover 96 II und Bremer SV erhielten jeweils zehn Stimmen. VfB Lübeck, Phönix Lübeck und Weiche Flensburg kommen jeweils auf neun Stimmen. HSV II wurde achtmal genannt, der Eimsbütteler TV fünfmal. Werder Bremen II und FSV Schöningen erhielten jeweils vier Stimmen, SSV Jeddeloh, HSC Hannover und SV Todesfelde jeweils drei. Atlas Delmenhorst kommt auf zwei Stimmen.

Die Umfrage ist klar - die Liga noch nicht

Das Ergebnis ist ein starkes Stimmungsbild, aber keine Tabelle. Oldenburg hat die Rolle bisher eindrucksvoll angenommen, Drochtersen/Assel bleibt trotz der Niederlage im direkten Duell der zweite große Name der Abstimmung. Gleichzeitig zeigen die ersten zwei Spieltage, dass Hannover 96 II, Emden, Atlas und Schöningen sportlich bereits Argumente geliefert haben.

Für die Hamburger Klubs fällt die Einschätzung unterschiedlich aus. HSV II liegt mit acht Stimmen im unteren Mittelfeld der Umfrage, der ETV kommt auf fünf Stimmen. FC Eintracht Norderstedt wird im sichtbaren Ergebnis nicht als Titelkandidat ausgewiesen und startete mit zwei Unentschieden gegen Atlas und Schöningen.

Die Botschaft der FuPaner bleibt trotzdem eindeutig: Wer über den Meister der Regionalliga Nord spricht, kommt zuerst an Oldenburg vorbei. Und schon nach zwei Spieltagen wirkt diese Einschätzung alles andere als gewagt.

Die meistgenannten Titelfavoriten

VfB Oldenburg: 116 Stimmen, 37,2 Prozent

SV Drochtersen/Assel: 97 Stimmen, 31,1 Prozent

BSV Kickers Emden: 20 Stimmen, 6,4 Prozent

Hannover 96 II: 10 Stimmen, 3,2 Prozent

Bremer SV: 10 Stimmen, 3,2 Prozent

VfB Lübeck: neun Stimmen, 2,9 Prozent

1. FC Phönix Lübeck: neun Stimmen, 2,9 Prozent

SC Weiche Flensburg 08: neun Stimmen, 2,9 Prozent

Hamburger SV II: acht Stimmen, 2,6 Prozent

Eimsbütteler TV: fünf Stimmen, 1,6 Prozent



3. Spieltag

Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg

Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II