VfB Oldenburg verpflichtet Dominik Kasper Mittelfeldspieler kommt von Werder Bremen II und soll den nächsten Entwicklungsschritt gehen von red · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser

Der VfB Oldenburg treibt seine Kaderplanung weiter voran und präsentiert mit Dominik Kasper den nächsten Neuzugang. Der 22-Jährige wechselt von Werder Bremen II an die Hunte und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus der Regionalliga mit.

Kasper stammt aus Delmenhorst und wechselte bereits im Alter von zehn Jahren in den Nachwuchs von SV Werder Bremen. Seitdem durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Bremer und etablierte sich zuletzt in der zweiten Mannschaft. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler 57 Regionalligaspiele für Werder Bremen II. Nun soll in Oldenburg der nächste Entwicklungsschritt folgen. Für Kasper war der Wechsel bewusst gewählt: Nach vielen Jahren im gewohnten Umfeld suchte er eine neue Herausforderung und sieht diese beim VfB gegeben.

Bekanntes Gesicht für den VfB Ganz unbekannt ist der Neuzugang in Oldenburg nicht. In den vergangenen Jahren traf Kasper regelmäßig mit verschiedenen Werder-Teams auf den VfB. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei sein Treffer im Hinspiel der laufenden Saison, als er das 1:0 gegen die Blauen erzielte. Auch im Rückspiel stand er über die komplette Distanz auf dem Platz und hinterließ einen starken Eindruck. Geschäftsführer Sebastian Schachten beschreibt Kasper als technisch starken und vielseitigen Fußballer mit guter Übersicht, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann.