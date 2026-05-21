VfB Oldenburg verpflichtet Dominik Kasper

Der VfB Oldenburg treibt seine Kaderplanung weiter voran und präsentiert mit Dominik Kasper den nächsten Neuzugang. Der 22-Jährige wechselt von Werder Bremen II an die Hunte und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus der Regionalliga mit.
Kasper stammt aus Delmenhorst und wechselte bereits im Alter von zehn Jahren in den Nachwuchs von SV Werder Bremen. Seitdem durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Bremer und etablierte sich zuletzt in der zweiten Mannschaft. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler 57 Regionalligaspiele für Werder Bremen II.
Nun soll in Oldenburg der nächste Entwicklungsschritt folgen. Für Kasper war der Wechsel bewusst gewählt: Nach vielen Jahren im gewohnten Umfeld suchte er eine neue Herausforderung und sieht diese beim VfB gegeben.
Ganz unbekannt ist der Neuzugang in Oldenburg nicht. In den vergangenen Jahren traf Kasper regelmäßig mit verschiedenen Werder-Teams auf den VfB. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei sein Treffer im Hinspiel der laufenden Saison, als er das 1:0 gegen die Blauen erzielte. Auch im Rückspiel stand er über die komplette Distanz auf dem Platz und hinterließ einen starken Eindruck.
Geschäftsführer Sebastian Schachten beschreibt Kasper als technisch starken und vielseitigen Fußballer mit guter Übersicht, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann.
Am wohlsten fühlt sich der 1,88 Meter große Spieler im zentralen Mittelfeld. Dort sieht er seine Stärken vor allem im Spielverständnis und im Vorwärtsgang. Gleichzeitig betont Kasper, dass er sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft stelle – auch gegen den Ball.
Den Weg des VfB hat der Delmenhorster schon länger aufmerksam verfolgt. Als Spieler aus der Region habe man Oldenburg immer im Blick, erklärt Kasper. Zudem tauschte er sich regelmäßig mit Maik Lukowicz und Sebastian Mielitz aus, die beide bereits für den VfB gespielt haben und ihm ein positives Bild vom Verein vermittelten.
Neben den sportlichen Perspektiven reizt Kasper vor allem das Umfeld des Vereins. Auch die Pläne rund um den Stadionneubau bewertet er positiv. Entscheidend sei für ihn jedoch die Möglichkeit, künftig in einer gestandenen Herrenmannschaft Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln.
Beim VfB Oldenburg soll Dominik Kasper nun den nächsten Schritt in seiner Laufbahn machen – und künftig das Mittelfeld der Blauen mit Übersicht, Dynamik und Spielintelligenz verstärken.