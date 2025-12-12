VfB Oldenburg verpflichtet Alexander Schwarzenberger

Der VfB Oldenburg verstärkt sein Trainerteam im Öffentlichen Jugendleistungszentrum. Alexander Schwarzenberger übernimmt die U17 Mannschaft, die derzeit souverän an der Tabellenspitze der Niedersachsenliga steht. Das teilte der Verein in einem Beitrag auf Instagram mit.

„Ich freue mich, dass wir mit Alexander einen weiteren kompetenten Trainer für den VfB gewonnen haben“, sagte Alfred Kaminski, Leiter des Öffentlichen JLZ. Schwarzenberger tritt die Nachfolge von Frank Löning an.

Der neue U17 Trainer verfügt über die Trainer A Lizenz und kennt den norddeutschen Raum aus früheren Stationen. Er arbeitete unter anderem für den Bremer SV, den FC Oberneuland und Union 60 Bremen. Zudem war Schwarzenberger über mehrere Jahre in den lizenzierten Leistungszentren der Stuttgarter Kickers und der Offenbacher Kickers tätig, vor allem im Leistungs und Übergangsbereich.