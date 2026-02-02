VfB Oldenburg verlängert mit Offensivspieler

Beim VfB Oldenburg dürfen sich die Spieler über Kontinuität freuen. Drilon Demaj wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Blauen tragen. Der vielseitige Offensivakteur hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit ein zentraler Bestandteil des Kaders. Nach bislang 82 Pflichtspielen ist klar: Die gemeinsame Geschichte ist noch lange nicht auserzählt.

Demaj war zur Saison 2023/24 vom TuS Blau Weiß Lohne nach Oldenburg gewechselt und geht im Sommer in sein viertes Vertragsjahr beim VfB Oldenburg. Der 25-Jährige zählt längst zu den prägenden Figuren im Offensivspiel, ohne dabei das Rampenlicht zu suchen. Statt großer Ankündigungen lässt er lieber Zahlen sprechen: 29 Torbeteiligungen stehen bislang zu Buche, davon 15 eigene Treffer und 14 Vorlagen.

Wertschätzung durch Verein und Umfeld

Diese Bilanz erklärt, warum Demaj beim VfB ein hohes Ansehen genießt. Geschäftsführer Sebastian Schachten hebt vor allem die Konstanz des Offensivspielers hervor. Demaj habe sich kontinuierlich weiterentwickelt, bringe Woche für Woche Einsatzbereitschaft und sei sportlich wie charakterlich ein wichtiger Faktor. Zudem sehe man sein Entwicklungspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft.