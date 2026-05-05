VfB Oldenburg verlängert mit Ngufor Anubodem

Der VfB Oldenburg treibt seine Kaderplanung weiter voran und setzt dabei auf Kontinuität: Ngufor Anubodem wird auch in der kommenden Saison für die Blauen auflaufen. Der 22-jährige Außenbahnspieler hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit ein wichtiger Baustein im Offensivspiel der Oldenburger.

Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer hat sich Anubodem rasch eingelebt. Sowohl sportlich als auch menschlich fand der dynamische Flügelspieler schnell Anschluss. „Ich bin in der Mannschaft damals sofort gut aufgenommen worden“, blickt er auf seine ersten Tage zurück – ein Faktor, der seine Entscheidung maßgeblich beeinflusste.

Entwicklung und Bedeutung im Team

Mit seiner Schnelligkeit und seinem Spielwitz hat sich „Gufy“, wie ihn seine Mitspieler nennen, zügig in den Vordergrund gespielt. In bislang 17 Einsätzen bereitete er fünf Treffer vor und entwickelte sich zu einer festen Größe auf den Außenbahnen. Geschäftsführer Sebastian Schachten hebt insbesondere seine Dynamik hervor, die dem Offensivspiel des VfB wichtige Impulse verleiht.