VfB Oldenburg und Drochtersen wollen Abstand zum SV Meppen verkürzen

– Foto: Jörg Struwe

In der Regionalliga Nord stehen vier Nachholspiele an, die den Saisonverlauf noch einmal spürbar verändern können. Im oberen Drittel geht es um Jagd und Absicherung, im Tabellenkeller um Hoffnung und nacktes Überleben. Gerade in dieser Phase tragen solche Abende ein besonderes Gewicht – weil jeder Punkt die Tabelle in Bewegung bringt und jeder Fehler lange nachhallen kann.

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Für den HSC Hannover ist die Lage ernst. Der Aufsteiger steht mit 24 Punkten auf Rang 15 und kassierte am letzten Spieltag beim SSV Jeddeloh ein klares 0:4. Nun kommt mit SV Drochtersen/Assel ausgerechnet der Tabellenzweite, der zuletzt bei Hannover 96 II mit 2:1 gewann und seinen Anspruch im Aufstiegsrennen eindrucksvoll unterstrich. Für Drochtersen/Assel ist dieses Nachholspiel die Chance, den Druck auf die Spitze hochzuhalten und Platz zwei weiter zu festigen. Der HSC dagegen braucht dringend ein Zeichen gegen den Abwärtssog. Die Ausgangslage ist klar, aber genau solche Spiele tragen jene eigentümliche Spannung in sich, in der sich Favoriten beweisen und Außenseiter an einem Abend alles verändern wollen.

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Morgen, 19:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen VfB Oldenburg VfB Oldenburg 19:00 live PUSH

Der FSV Schöningen geht als Tabellen-13. in diese Partie und musste zuletzt bei FC Eintracht Norderstedt eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Mit 33 Punkten ist der Abstand zu den gefährdeten Rängen noch kein Ruhepolster. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe braucht Schöningen nun Widerstandskraft, Klarheit und die Entschlossenheit, sich gegen die Schwerkraft der Tabelle zu stemmen. Der VfB Oldenburg reist mit 62 Punkten als Dritter an und kommt mit breiter Brust: Das 4:1 gegen FC St. Pauli II war ein deutliches Signal. Oldenburg hat die Chance, den zweiten Platz noch stärker unter Druck zu setzen. Für die Gäste ist es ein Spiel mit viel Perspektive, für Schöningen eines mit enormer Bedeutung im Kampf um Stabilität und Abstand nach unten. ---

Morgen, 19:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh VfB Lübeck VfB Lübeck 19:00 live PUSH

Der SSV Jeddeloh hat am letzten Spieltag mit dem 4:0 gegen den HSC Hannover ein klares Ausrufezeichen gesetzt und steht mit 60 Punkten auf Rang vier. Das Nachholspiel bietet die Gelegenheit, den Abstand zu VfB Oldenburg zu verkürzen und die Spitzengruppe weiter unter Strom zu setzen. Die Form des Moments spricht deutlich für die Gastgeber. Der VfB Lübeck reist nach dem emotional wichtigen 3:1 im Stadtduell gegen 1. FC Phönix Lübeck mit neuem Selbstvertrauen an. Mit 40 Punkten steht Lübeck auf Rang neun und will den Sprung in eine bessere Tabellenregion schaffen. Das Duell verspricht Intensität, weil beide Mannschaften mit unterschiedlichen Zielen, aber mit spürbarem Rückenwind in diesen Abend gehen. ---

Für den 1. FC Phönix Lübeck ist dieses Nachholspiel die Chance auf eine direkte Reaktion. Das 1:3 im Derby beim VfB Lübeck war ein Rückschlag, dennoch steht Phönix mit 41 Punkten auf Rang acht weiter im gesicherten Mittelfeld. Gegen einen Gegner aus dem Keller bietet sich die Möglichkeit, sofort wieder Ruhe und Richtung in die eigene Saison zu bringen. FC St. Pauli II kommt als Tabellen-16. mit nur 22 Punkten und einer deutlichen 1:4-Niederlage in Oldenburg nach Lübeck. Der Druck ist enorm, denn jeder weitere Abend ohne Zählbares verschärft die Lage im Abstiegskampf. Für Phönix ist es die Gelegenheit zur Wiedergutmachung, für St. Pauli II ein Spiel, in dem der Zwang zu punkten fast greifbar über allem liegt.