VfB Oldenburg U15 kämpft um Niedersachsenpokal-Finale Halbfinale gegen Eintracht Braunschweig am Samstag im Jugendleistungszentrum – Heimstärke und Selbstvertrauen sollen den Unterschied machen von red · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Die U15 des VfB Oldenburg steht vor einem der Saisonhöhepunkte: Im Niedersachsenpokal-Halbfinale gegen Eintracht Braunschweig will das Team seine ungeschlagene Heimserie fortsetzen und den Traum vom Finale wahr machen. Trainer Niklas Ernst setzt dabei auf das Selbstvertrauen seiner Spieler und die Unterstützung der Fans.

Am Samstag, den 21. März 2026, steht für die U15 des VfB Oldenburg ein Höhepunkt der Saison bevor: Im Halbfinale des Niedersachsen-Pokals empfängt das Team Eintracht Braunschweig im Jugendleistungszentrum an der Maastrichter Straße, Anpfiff ist um 14 Uhr. Die Oldenburger Nachwuchsmannschaft präsentierte sich bisher in hervorragender Form. Als Bezirkspokalsieger der Saison 2024/2025 startete die U15 selbstbewusst in den Niedersachsenpokal. Nach einem deutlichen 5:0‑Derbysieg gegen den VfL Oldenburg in der ersten Runde setzte sich das Team auch in der zweiten Runde klar mit 5:0 gegen den 1. SC Göttingen 05 durch und erreichte damit verdient das Halbfinale.