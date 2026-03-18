VfB Oldenburg U15 kämpft um Niedersachsenpokal-Finale

Die U15 des VfB Oldenburg steht vor einem der Saisonhöhepunkte: Im Niedersachsenpokal-Halbfinale gegen Eintracht Braunschweig will das Team seine ungeschlagene Heimserie fortsetzen und den Traum vom Finale wahr machen. Trainer Niklas Ernst setzt dabei auf das Selbstvertrauen seiner Spieler und die Unterstützung der Fans.
Am Samstag, den 21. März 2026, steht für die U15 des VfB Oldenburg ein Höhepunkt der Saison bevor: Im Halbfinale des Niedersachsen-Pokals empfängt das Team Eintracht Braunschweig im Jugendleistungszentrum an der Maastrichter Straße, Anpfiff ist um 14 Uhr.
Die Oldenburger Nachwuchsmannschaft präsentierte sich bisher in hervorragender Form. Als Bezirkspokalsieger der Saison 2024/2025 startete die U15 selbstbewusst in den Niedersachsenpokal. Nach einem deutlichen 5:0‑Derbysieg gegen den VfL Oldenburg in der ersten Runde setzte sich das Team auch in der zweiten Runde klar mit 5:0 gegen den 1. SC Göttingen 05 durch und erreichte damit verdient das Halbfinale.
Besonders beeindruckend ist die Heimstärke des Teams: In dieser Saison blieb die U15 im eigenen Stadion ungeschlagen. Gegen Eintracht Braunschweig möchte die Mannschaft diese Serie fortsetzen, während der Druck auf den Gästen liegt. Trainer Niklas Ernst blickt optimistisch auf die Aufgabe: „Das Team hat schon oft bewiesen, dass es gegen Mannschaften aus der Regionalliga mithalten kann. Wir haben das nötige Selbstvertrauen, dass wir unseren Traum vom Finale wahr machen können. Dafür werden wir aber auch viel Unterstützung von außen brauchen. Wir hoffen, dass das Halbfinale und das angesagte gute Wetter viele Zuschauer anlocken wird.“
Die Spieler sind hochmotiviert und hoffen auf zahlreiche Fans, die sie auf dem Weg ins Niedersachsenpokal-Finale begleiten. Mit voller Unterstützung von außen will die U15 den letzten Schritt ins Endspiel schaffen.