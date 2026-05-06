VfB Oldenburg taumelt in Lübeck, Kickers Emden dreht Spiel in Hannover

n der Regionalliga Nord standen heute wegweisende Nachholspiele auf dem Programm, die das Tableau kurz vor dem Saisonfinale noch einmal kräftig durchmischten. Während an der Spitze der Kampf um die Verfolgerplätze hinter dem enteilten Meister tobte, ging es im Tabellenkeller um jeden Grashalm und die nackte Existenz.
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Vor 200 Zuschauern lieferten sich Hannover 96 II und der BSV Kickers Emden einen offenen Schlagabtausch, der erst in der zweiten Halbzeit eine endgültige Wendung nahm. Die Gäste aus Emden erwischten einen Start nach Maß: Nick Stepantsev erzielte bereits in der 3. Minute das Tor zum 0:1. Hannover zeigte sich jedoch wenig geschockt und drehte die Partie noch vor der Pause. Zunächst markierte Tim van den Heuvel in der 23. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Alexander Vogel in der 33. Minute den Treffer zum 2:1 für die Hausherren nachlegte.
Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Emder Moral und kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Theo Schröder besorgte in der 54. Minute das 2:2. Die Entscheidung fiel schließlich vom Punkt: Tido Steffens verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3-Endstand für die Gäste.
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Einen herben Rückschlag im Kampf um die Vizemeisterschaft musste der VfB Oldenburg vor 3139 Zuschauern an der Lohmühle hinnehmen. Der VfB Lübeck präsentierte sich hocheffizient und kaufte dem Favoriten früh den Schneid ab. Den Torreigen eröffnete Mika Lehnfeld in der 36. Minute mit dem 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Lübecker den Druck, was in der 52. Minute zum 2:0 durch Julian Albrecht führte.
Oldenburg schöpfte noch einmal Hoffnung, als Drilon Demaj in der 68. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Die Schlussoffensive der Gäste verpuffte jedoch, stattdessen sorgte Lübeck für die endgültige Entscheidung: Yusuf Wardak markierte in der 82. Minute den Treffer zum 3:1-Endstand.
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In einer zähen Auseinandersetzung teilten sich der FC St. Pauli II und der Bremer SV die Punkte. Die Hamburger Nachwuchskicker gingen im ersten Durchgang in Führung. Haron Sabah markierte in der 19. Minute das Tor zum 1:0. In der Folge verteidigten die Hausherren den knappen Vorsprung mit viel Herzblut, doch die Bremer Gäste drängten in der zweiten Halbzeit vehement auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Aufwand in der 69. Minute, als Maximilian Schütt den Treffer zum 1:1-Endstand erzielte.
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