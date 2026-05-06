VfB Oldenburg taumelt in Lübeck, Kickers Emden dreht Spiel in Hannover

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Vor 200 Zuschauern lieferten sich Hannover 96 II und der BSV Kickers Emden einen offenen Schlagabtausch, der erst in der zweiten Halbzeit eine endgültige Wendung nahm. Die Gäste aus Emden erwischten einen Start nach Maß: Nick Stepantsev erzielte bereits in der 3. Minute das Tor zum 0:1. Hannover zeigte sich jedoch wenig geschockt und drehte die Partie noch vor der Pause. Zunächst markierte Tim van den Heuvel in der 23. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Alexander Vogel in der 33. Minute den Treffer zum 2:1 für die Hausherren nachlegte.

Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Emder Moral und kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Theo Schröder besorgte in der 54. Minute das 2:2. Die Entscheidung fiel schließlich vom Punkt: Tido Steffens verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3-Endstand für die Gäste.