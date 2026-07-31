VfB Oldenburg siegt klar, SV Drochtersen/Assel dreht Heimspiel Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags von red · Heute, 21:26 Uhr · 0 Leser

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Mit zwei Partien wurde heute der 1. Spieltag der Regionalliga Nord eröffnet. Der VfB Oldenburg setzte sich deutlich beim SV Werder Bremen II durch und führt die Tabelle nach dem heutigen Auftakt an. Der SV Drochtersen/Assel feierte nach einem Rückstand einen erfolgreichen Heimstart gegen den 1. FC Phönix Lübeck.

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Zum Auftakt der neuen Spielzeit hat VfB Oldenburg ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen II feierte die Mannschaft einen 3:0-Erfolg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Mats Facklam in der 53. Minute für die Führung des VfB Oldenburg. In der 73. Minute erhöhte Marc Schröder auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Mats Facklam, der in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand verwandelte.

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Der SV Drochtersen/Assel erwischte einen gelungenen Start in die neue Saison. Vor heimischer Kulisse setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen 1. FC Phönix Lübeck durch. Zunächst brachte Julian Markvoort den 1. FC Phönix Lübeck in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Christopher Schepp in der 58. Minute der Ausgleich. Nur acht Minuten später drehte Christopher Schepp die Partie mit seinem zweiten Treffer des Tages und erzielte in der 66. Minute den 2:1-Endstand. ---

Der HSC Hannover geht in seine zweite Saison nach dem Aufstieg. Das erste Jahr endete auf Rang 13 mit 37 Punkten. Zehn Siege, sieben Unentschieden und 17 Niederlagen waren genug, um sich vor mehreren Konkurrenten zu behaupten. Die 49 erzielten Tore zeigten vorhandene Möglichkeiten, doch 84 Gegentreffer machten die Verwundbarkeit deutlich. Der BSV Kickers Emden reist als Tabellenachter an. Emden holte 51 Punkte, gewann 14 Partien, spielte neunmal unentschieden und verlor elfmal. Bei 64:54 Toren wies die Mannschaft eine positive Tordifferenz auf und beendete die Saison in sicherem Abstand zum HSC. Für Hannover beginnt der Kampf um größere Stabilität deshalb mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Emden kann dagegen zeigen, ob Rang acht lediglich eine Zwischenstation auf dem Weg in die obere Tabellenhälfte war. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 14:00 live PUSH

Der VfB Lübeck und der SC Weiche Flensburg 08 begegnen sich nach einer Saison, in der beide im Mittelfeld landeten. Weiche Flensburg belegte mit 49 Punkten Rang neun. 14 Siege, sieben Unentschieden und 13 Niederlagen sowie 69:63 Tore ergaben eine knapp positive Bilanz, die von vielen offenen und torreichen Begegnungen geprägt war. Der VfB folgte mit 45 Punkten auf Platz elf. Zwölf Siege, neun Unentschieden und 13 Niederlagen bei 54:61 Toren ließen Lübeck vier Punkte hinter Flensburg zurück. Die Abstände waren überschaubar, die Ausgangslage ist entsprechend reizvoll. Lübeck kann im eigenen Auftaktspiel sofort eine Rangordnung aus der Vorsaison angreifen. Weiche Flensburg steht vor der Aufgabe, die bessere Platzierung zu verteidigen und zugleich die defensive Anfälligkeit zu begrenzen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh FSV Schöningen Schöningen 15:00 PUSH

Der SSV Jeddeloh beginnt die Saison als Vierter der Abschlusstabelle und damit mit einem beträchtlichen Anspruch. 64 Punkte aus 19 Siegen, sieben Unentschieden und acht Niederlagen brachten die Mannschaft dicht an die ersten drei Plätze. Auch 81:50 Tore belegten eine offensive Qualität, die Jeddeloh zu einer der auffälligsten Mannschaften der vergangenen Spielzeit machte. Der FSV Schöningen erreichte in seiner ersten Saison nach dem Aufstieg Rang 14. Zehn Siege, vier Unentschieden und 20 Niederlagen ergaben 34 Punkte. Mit 56 Toren bewies Schöningen Angriffslust, musste jedoch zugleich 84 Gegentreffer hinnehmen. Der Auftakt führt den FSV damit unmittelbar zu einem Gegner, der deutlich häufiger gewann und 30 Punkte mehr sammelte. Jeddeloh darf die klare Ausgangslage nicht mit Sicherheit verwechseln, Schöningen kann ohne den Druck einer Favoritenrolle antreten. ---

Morgen, 15:30 Uhr Bremer SV Bremer SV Hannover 96 Hannover 96 II 15:30 PUSH

Nur ein Punkt trennte Bremer SV und Hannover 96 II am Ende der vergangenen Saison. Die Bremer belegten mit 52 Punkten Rang sieben. 14 Siege, zehn Unentschieden und zehn Niederlagen sowie 52:41 Tore standen für eine ausgeglichene und defensiv vergleichsweise stabile Spielzeit. Hannover 96 II wurde mit 53 Punkten Sechster. Die Mannschaft gewann 16-mal, spielte fünfmal unentschieden und verlor 13 Partien. Mit 63:49 Toren erzielte sie elf Treffer mehr als der Bremer SV, kassierte aber auch acht Gegentore mehr. Die knappe tabellarische Nachbarschaft macht die Begegnung zu einer frühen Standortbestimmung. Bremen kann den einen Punkt Rückstand aus dem Vorjahr im ersten Anlauf umkehren, Hannover muss sich gegen einen Gegner behaupten, der weniger Spiele gewann, dafür aber deutlich seltener verlor. ---

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 14:00 live PUSH

Für den FC Eintracht Norderstedt beginnt die Saison mit einer Begegnung gegen den neu aufgestiegenen SV Atlas Delm.. Norderstedt beendete die vergangene Spielzeit auf Rang 15 und sammelte 30 Punkte. Sieben Siege, neun Unentschieden und 18 Niederlagen sowie 51:79 Tore zeigen, wie schwer der Weg durch die Saison war. Der Gegner aus Delmenhorst kommt neu in die Regionalliga Nord und besitzt deshalb keine Bilanz aus der vergangenen Regionalliga-Saison. Das macht die Kräfteverhältnisse schwerer greifbar, nicht aber die Bedeutung der Partie. Norderstedt trifft zum Auftakt auf einen Neuling und kann sich auf die Erfahrung der vergangenen Spielzeit stützen. Delmenhorst erhält dagegen sofort eine erste Antwort auf die Frage, wie groß der Schritt in die neue Spielklasse tatsächlich ist. ---

Für Todesfelde beginnt mit dem ersten Spieltag ein neues Kapitel. Der Aufsteiger trifft auf FC St. Pauli II, der die vergangene Saison auf Rang 16 abschloss. Die Hamburger holten 25 Punkte aus vier Siegen, 13 Unentschieden und 17 Niederlagen. Das Torverhältnis von 38:72 dokumentierte vor allem die Schwierigkeiten, aus zahlreichen engen Begegnungen Siege zu machen. Todesfelde bringt keine Regionalliga-Bilanz aus der Vorsaison mit und betritt die Spielklasse entsprechend ohne statistischen Vergleichswert. Dennoch besitzt das Auftaktduell eine klare Spannung: Der Neuling will die Energie des Aufstiegs nutzen, während St. Pauli II eine Saison hinter sich lassen muss, in der nur vier Erfolge gelangen. Für beide Mannschaften eröffnet sich die Möglichkeit, die neue Runde mit einem Ergebnis zu beginnen, das sofort Zuversicht schafft. ---

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II Eimsbütteler TV ETV Hamburg 20:00 live PUSH