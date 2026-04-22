VfB Oldenburg siegt klar, Jeddeloh feiert späten Triumph

– Foto: Imago Images

Die Regionalliga Nord bot heute Fußballkost für Feinschmecker, geprägt von dramatischen Wendungen und einer Tabellenkonstellation, die sich weiter zuspitzt. Während die Favoriten im Aufstiegsrennen ihre Pflichtaufgaben mit unterschiedlichem Erfolg bewältigten, wurde auf den Plätzen leidenschaftlich um jeden Zentimeter gekämpft, was die emotionale Wucht dieser Spielklasse einmal mehr unterstrich. I

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In Hannover sahen 270 Zuschauer ein Duell, das bis zur letzten Sekunde fesselte und für den Favoriten mit einer Enttäuschung endete. Der SV Drochtersen/Assel startete konzentriert und ging früh durch Nico von der Reith in der 8. Minute mit 0:1 in Führung. Die Hausherren vom HSC Hannover bewiesen jedoch Kampfgeist und glichen in der 27. Minute aus, als Denis Vukancic einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. In der zweiten Halbzeit schien Drochtersen die Spielkontrolle zurückzugewinnen, nachdem Philipp Aue in der 73. Minute zum 1:2 traf. Die Hoffnung auf den Auswärtssieg zerschlug sich jedoch in der Schlussminute: Jonas Röhrbein markierte in der 90. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand. ---

Der VfB Oldenburg untermauerte beim FSV Schöningen seine Ambitionen und zeigte eine abgeklärte Leistung. In einer zunächst ausgeglichenen Partie dauerte es bis zur zweiten Halbzeit, ehe die Gäste etwas Zählbares erzielten. Julian Boccaccio brachte Oldenburg in der 63. Minute mit 0:1 in Führung. In der Schlussphase ließen die Kräfte der Hausherren nach, was die Gäste konsequent bestraften. Mats Facklam erhöhte in der 81. Minute auf 0:2, bevor Anouar Adam in der 89. Minute mit dem 0:3 den Auswärtssieg besiegelte. ---

An Dramatik kaum zu überbieten war das Aufeinandertreffen des SSV Jeddeloh mit dem VfB Lübeck. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und schockten die Hausherren früh: Mikail Polat traf bereits in der 2. Minute zum 0:1, und nur zwei Minuten später erhöhte Yusuf Wardak in der 4. Minute auf 0:2. Jeddeloh bewies jedoch eine enorme Moral und kämpfte sich noch vor der Pause zurück in die Partie. Max Wegner markierte in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2, bevor Kasra Ghawilu in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2 Minute) den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Im zweiten Durchgang bot sich Lübeck die goldene Chance zur erneuten Führung, doch Yusuf Wardak scheiterte in der 73. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Moritz Ben Onken. In der Nachspielzeit schlug das Pendel endgültig zugunsten der Heimelf aus: Erneut war es Kasra Ghawilu, der in der 90.+2 Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Endstand verwandelte. ---

Eine klare Angelegenheit war die Begegnung zwischen dem 1. FC Phönix Lübeck und dem FC St. Pauli II. Die Lübecker ließen den Gästen aus Hamburg kaum Raum zur Entfaltung und dominierten das Geschehen auf dem Rasen. Benjamin Luis eröffnete den Torreigen bereits in der 18. Minute mit dem 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren spielbestimmend; Joshua Krüger erzielte in der 56. Minute das 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Vladyslav Kraiev, der in der 75. Minute zum 3:0-Endstand traf.