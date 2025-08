VfB Oldenburg siegt – Bremer SV ringt dezimierte Kiezkicker nieder

Antonio Verinac brachte den VfB in der 29. Minute mit 0:1 in Führung und belohnte eine couragierte Anfangsphase der Gäste. Doch Meppen antwortete mit Wucht und Effektivität: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Mika Harald Stuhlmacher zum Ausgleich (45.+2) – ein psychologisch enorm wichtiger Treffer. Nach dem Seitenwechsel übernahm Meppen das Kommando. Julian Ulbricht wurde zum Mann des Spiels: Mit einem Doppelpack in der 58. und 66. Minute drehte er das Spiel zugunsten der Emsländer. Der SV Meppen feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Für Lübeck war es ein Rückschlag.

– Foto: Imago Images

Ein temporeicher Auftakt und ein starker Schlusspunkt – Drochtersen/Assel bleibt ungeschlagen. Bereits in der 6. Minute brachte Jannes Wulff die Gastgeber in Führung, ehe Haris Hyseni in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte. Emden verkürzte durch David Schiller in der 37. Minute auf 2:1 und schöpfte noch einmal Hoffnung, doch Drochtersen ließ sich nicht beirren. Die Gastgeber setzten in der Nachspielzeit durch Miguel Coimbra Fernandes schließlich den Schlusspunkt zum 3:1 (90.+5). Zu diesem Zeitpunkt war Emden in numerischer Unterzahl, denn Michael Chukwuemeka Igwe hatte in der 84. Minute die Gelb-rote Karte gesehen.

Ein frühes Tor, ein Platzverweis und ein souveräner Auftritt: Hannover 96 II ließ beim Heimspiel gegen den Regionalliga-Neuling aus Schöningen nichts anbrennen. Bereits in der 4. Minute verwandelte Lars Gindorf einen Foulelfmeter zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Denis Husser in der 54. Minute auf 2:0. Zwar vergab Gindorf kurz darauf seinen zweiten Elfmeter (56.), doch der Angreifer setzte in der 86. Minute mit dem 3:0 seinen persönlichen Schlusspunkt. Für Schöningen kam es noch bitterer: Lucas Arnold sah in der 72. Minute glatt Rot.

In einem hitzigen Duell dominierte lange Zeit die Spannung das Spielgeschehen – und eine frühe Rote Karte. Bereits in der 11. Minute wurde Rawley St. John von Schiedsrichter Florian Lisiak des Feldes verwiesen. In Unterzahl stemmten sich die Gäste lange mit Leidenschaft gegen die drohende Niederlage. Doch in der 88. Minute war der Widerstand gebrochen: Ken Tchouangue traf für den Bremer SV zum umjubelten Siegtreffer.