VfB Oldenburg setzt weiter auf sein Trainerteam Nach Dario Fossi bleiben auch Ebbers, Richter und Meyer an Bord – Verein setzt auf eingespielte Strukturen an der Seitenlinie von red · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe, Imago Images

Der sportliche Erfolg der vergangenen Monate trägt viele Namen. Einer davon steht an der Seitenlinie, drei weitere arbeiten meist etwas abseits des Rampenlichts. Beim VfB Oldenburg ist nun eine wichtige Personalentscheidung gefallen: Nach Cheftrainer Dario Fossi haben auch Co-Trainer Marius Ebbers, Athletiktrainer Philip Richter und Torwarttrainer Christian Meyer ihre Verträge verlängert.

Für Geschäftsführer Sebastian Schachten ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit ein wichtiger Baustein für die kommenden Jahre. „Es war uns wichtig, dass wir mit diesem Trainerteam weiterarbeiten“, sagte Schachten. Die drei Trainer würden hohe fachliche Qualität mitbringen und zugleich menschlich hervorragend harmonieren. „Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Trainerteam um Dario sehr gut aufgestellt sind.“ Besonders Marius Ebbers hat sich in kurzer Zeit zu einer wichtigen Bezugsperson innerhalb des Trainerstabs entwickelt. Der ehemalige Bundesligaprofi fühlt sich in Oldenburg angekommen. „Ich habe mich von der ersten Sekunde an superwohlgefühlt. In der Stadt, vor allem aber im Verein, mit dem Trainerteam, unserem Staff und der Mannschaft“, sagte Ebbers. Ausschlaggebend für seine Verlängerung sei zudem die sportliche Perspektive gewesen. Der Verein verfolge klare Ziele und habe Ambitionen, die sich mit seinen eigenen Vorstellungen deckten.

Auch Athletiktrainer Philip Richter bleibt den Blauen treu und geht damit bereits in seine vierte Saison beim VfB. Für den gebürtigen Oldenburger ist das Engagement weit mehr als eine berufliche Aufgabe. „Das ist mein Herzensverein“, sagte Richter, der bereits in der Jugend für den VfB spielte. Die tägliche Arbeit mit Mannschaft und Trainerteam bereite ihm große Freude, zugleich wolle er seinen Beitrag leisten, damit der Verein seine Ziele erreicht. Ähnlich emotional beschreibt Christian Meyer seine Verbindung zum Klub. Der ehemalige VfB-Torhüter sieht in der Vertragsverlängerung die Chance, die Entwicklung der Schlussmänner weiter voranzutreiben. „Ich bin total happy, weiter ein Teil des Trainerteams zu sein“, erklärte der 39-Jährige. Die offene Kommunikation innerhalb des Trainerstabs und die Möglichkeit, voneinander zu lernen, seien für ihn wichtige Gründe für den Verbleib.