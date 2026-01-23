VfB Oldenburg setzt weiter auf Nico Mai Abwehrspieler verlängert seine Zusammenarbeit an der Hunte Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord VfB Oldenburg Nico Mai

Der VfB Oldenburg kann eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Nico Mai bleibt dem Regionalligisten auch über den Sommer hinaus erhalten. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler, der bislang 41 Pflichtspiele für die Oldenburger absolviert hat, verlängert seine Zusammenarbeit mit dem Verein – und unterstreicht damit den eingeschlagenen Weg der Kontinuität.

Bewusste Entscheidung in der Winterpause Für Nico Mai fiel die Entscheidung klar aus. Der gebürtige Magdeburger nahm sich in der Winterpause bewusst Zeit, um seine sportliche Zukunft zu bewerten – mit einem eindeutigen Ergebnis. Sowohl sportlich als auch privat fühlt sich der zweikampfstarke Linksfuß in Oldenburg angekommen. Ausschlaggebend waren dabei nicht nur Perspektiven auf dem Platz, sondern auch Erfahrungen aus einer herausfordernden Phase. Gerade die sportlich schwierige vergangene Saison habe ihn geprägt, betont Mai. Besonders beeindruckt habe ihn, wie geschlossen Fans und Umfeld hinter der Mannschaft standen. In dieser Zeit sei ein starkes Gemeinschaftsgefühl entstanden, das den Kader nachhaltig zusammengeschweißt habe.

Fokus auf Rückrunde und Entwicklung Auch die aktuelle sportliche Lage spielte eine Rolle bei seiner Entscheidung. Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung wollte Mai bewusst Klarheit schaffen, um sich voll auf die Rückrunde konzentrieren zu können. Neben der sportlichen Perspektive nennt er die Wertschätzung durch Verein und Anhänger sowie die tägliche Arbeit mit dem Trainer- und Staffteam als zentrale Faktoren. Hinzu komme seine persönliche Überzeugung, dass Kontinuität ein wesentlicher Baustein für nachhaltigen Erfolg sei. VfB lobt Entwicklung und Mentalität Auf Vereinsseite stieß der Wunsch nach einer Fortsetzung der Zusammenarbeit auf offene Türen. Geschäftsführer Sebastian Schachten hebt die Entwicklung des Abwehrspielers hervor: Mai gehe stets mit vollem Einsatz voran, bringe Dynamik ins Spiel und passe auch charakterlich hervorragend zum VfB. Zudem sei man überzeugt, dass er sein Potenzial in Oldenburg noch längst nicht ausgeschöpft habe.