VfB Oldenburg schlägt Eintracht Nordhorn 3:2

– Foto: SV Eintracht Nordhorn

Nach der Absage durch den FSV Schöningen reagierte der VfB Oldenburg kurzfristig und absolvierte einen weiteren Test. Vor mehr als 120 Zuschauerinnen und Zuschauern setzten sich die Blauen im Stavermann-Sportpark in einem abwechslungsreichen Spiel mit 3:2 gegen Eintracht Nordhorn durch.

Eine gute halbe Stunde dauerte es, bis die Partie erstmals richtig Fahrt aufnahm. Drilon Demaj wurde im Strafraum zu Fall gebracht, doch der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Jan Kruse blieb aus. Der VfB ließ sich davon nicht beirren: Nach einer zu kurzen Abwehr zog Willem Hoffrogge von der Strafraumgrenze ab und traf in der 28. Minute zur verdienten Führung.

Zehn Minuten später musste Nico Mai mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden, Ermal Pepshi kam ins Spiel. Kurz darauf erhöhte Linus Schäfer per Kopf auf 2:0 (41.). Die Führung war verdient, auch wenn sich Eintracht Nordhorn mit zahlreichen US-amerikanischen Spielern engagiert präsentierte und immer wieder Nadelstiche setzte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Der VfB bestimmte das Geschehen, während Nordhorn auf Konter setzte – mit Erfolg. Burke Fahling nutzte einen Fehler im Oldenburger Aufbauspiel und verkürzte auf 1:2 (69.).

Die Gäste witterten ihre Chance, erhöhten den Druck und profitierten zugleich von mehreren Wechseln auf Oldenburger Seite. Weil der VfB eigene Angriffe nicht konsequent zu Ende spielte, blieb die Vorentscheidung aus. Tyden Frame erzielte schließlich den Ausgleich zum 2:2 (78.).

Doch die Gastgeber schlugen zurück: Sohei Iwasaki setzte sich im Vollsprint über die rechte Seite durch und bediente Aurel Loubongo mustergültig. Der musste nur noch einschieben und traf in der 86. Minute zum 3:2-Endstand.

Am Ende stand ein verdienter Erfolg für den VfB Oldenburg in einem guten Testspiel gegen einen starken Gegner.