VfB Oldenburg mit Sieg und Niederlage im Kreispokal

Im Kreispokal Jade-Weser-Hunte gab es für den VfB Oldenburg einen Spieltag mit unterschiedlichen Gefühlen. Während die zweite Mannschaft eine deutliche Niederlage hinnehmen musste, konnte die dritte Mannschaft nach einem spannenden Elfmeterschießen den Einzug in die nächste Runde feiern.
In der Kreispokalrunde der Kreisklassen 1 & 2 traf der VfB Oldenburg II auf den 1. FC Ohmstede II. Die Partie endete aus Sicht des VfB deutlich mit 0:9 (0:5).
Ohmstede erwischte den besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Jendrik Luca Margowski mit 1:0 in Führung. Margowski erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgten Tomás Aguado Montero, Jasper Minten und Nils Hendrik Gehrke mit drei weiteren Treffern für eine 5:0-Führung der Gäste.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der 1. FC Ohmstede II überlegen. Aguado Montero erzielte in der 48. Minute seinen zweiten Treffer, ehe Marco Dannheim und Nils Hendrik Gehrke das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Dannheim setzte mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 9:0.
Besser lief es in der Kreispokalrunde der Kreisklassen 3 & 4 für den VfB Oldenburg III. Gegen Victoria Osternburg entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Eyk-Christian Kieckbusch brachte den VfB bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Victoria Osternburg kam in der 63. Minute durch Noah Cordes zum 1:1-Ausgleich.
Da nach der regulären Spielzeit kein Sieger feststand, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort bewies der VfB Oldenburg III die besseren Nerven und setzte sich mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch.
VfB III mit nächster Pokalaufgabe
Für den VfB Oldenburg III geht es nun in der zweiten Runde des Kreispokals weiter. Dort wartet mit BW Bümmerstede die nächste Herausforderung.
Anstoß ist am 2. September um 19:30 Uhr auf dem Sportplatz von BW Bümmerstede. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Victoria Osternburg will der VfB III den Schwung aus dem Elfmeterschießen mitnehmen und den nächsten Schritt Richtung Pokalrunde machen.