VfB Oldenburg mit Sieg und Niederlage im Kreispokal VfB Oldenburg II erlebt einen bitteren Pokalabend, während der VfB III nach Elfmeterschießen jubelt – am 2. September wartet mit BW Bümmerstede bereits die nächste Aufgabe. von m.c · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfB Oldenburg

Im Kreispokal Jade-Weser-Hunte gab es für den VfB Oldenburg einen Spieltag mit unterschiedlichen Gefühlen. Während die zweite Mannschaft eine deutliche Niederlage hinnehmen musste, konnte die dritte Mannschaft nach einem spannenden Elfmeterschießen den Einzug in die nächste Runde feiern. In der Kreispokalrunde der Kreisklassen 1 & 2 traf der VfB Oldenburg II auf den 1. FC Ohmstede II. Die Partie endete aus Sicht des VfB deutlich mit 0:9 (0:5).

Ohmstede erwischte den besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Jendrik Luca Margowski mit 1:0 in Führung. Margowski erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgten Tomás Aguado Montero, Jasper Minten und Nils Hendrik Gehrke mit drei weiteren Treffern für eine 5:0-Führung der Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der 1. FC Ohmstede II überlegen. Aguado Montero erzielte in der 48. Minute seinen zweiten Treffer, ehe Marco Dannheim und Nils Hendrik Gehrke das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Dannheim setzte mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 9:0.