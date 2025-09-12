VfB Oldenburg marschiert weiter – Flensburg ringt Drochtersen nieder

Der 9. Spieltag der Regionalliga Nord wurde heute mit zwei packenden Begegnungen eröffnet. Der VfB Oldenburg untermauerte beim 3:0-Auswärtssieg in Lohne eindrucksvoll seine Tabellenführung. Parallel dazu bot Weiche Flensburg ein hochemotionales Duell gegen Drochtersen/Assel, das trotz zweier Platzverweise mit 3:2 gewonnen wurde.

n Flensburg entwickelte sich ein emotionales Spiel, das von Anfang an kaum an Spannung zu überbieten war. Bereits in der 8. Minute brachte Raul Celotto den SC Weiche Flensburg 08 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später traf Allah Aid Hamid zum Ausgleich. Moritz Göttel stellte in der 16. Minute die erneute Führung für die Hausherren her, bevor Jannes Wulff in der 55. Minute wieder für Drochtersen/Assel egalisierte. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Theo Behrmann in der 25. Minute und einer Roten Karte für Kevin Ntika Bondombe in der 49. Minute kämpfte sich Weiche mit großer Leidenschaft zurück. Sandro Plechaty erzielte in der 68. Minute das umjubelte 3:2 und sicherte den Flensburgern damit drei immens wichtige Punkte. ---

Für den TuS Blau-Weiß Lohne wurde das Heimspiel gegen den Spitzenreiter zu einer ernüchternden Erfahrung. Bereits in der 15. Minute brachte Linus Schäfer den VfB Oldenburg in Führung und stellte die Weichen früh auf Sieg. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Ermal Pepshi in der 49. Minute auf 2:0. Mit dem zweiten Treffer von Linus Schäfer in der 76. Minute war die Partie endgültig entschieden. ---

Morgen, 13:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II SSV Jeddeloh Jeddeloh 13:00 live PUSH

Der Spitzenreiter der Vorwoche wurde in Meppen mit 0:4 entzaubert und will Wiedergutmachung betreiben. Gegner Hannover 96 II hat nach sieben Spielen 11 Punkte und kann mit einem Erfolg die Führung, im Kampf um das vordere Mittelfeld, verteidigen. Für Jeddeloh geht es um die Antwort auf die herbe Klatsche. ---

Phönix Lübeck musste beim 0:4 in Drochtersen einen herben Dämpfer hinnehmen, bleibt aber als Fünfter in Schlagdistanz zur Spitze. Nun gilt es, gegen den Bremer SV eine Reaktion zu zeigen. Die Gäste kommen mit wenig Toren aus, haben damit aber schon zehn Punkte geholt – zuletzt spielfrei, also ausgeruht. Phönix’ Heimstärke trifft auf Bremens Minimalismus. Für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel. ---