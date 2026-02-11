VfB Oldenburg gewinnt Testspiel gegen den SSV Jeddeloh II mit 7:0

– Foto: Gianluca Lönneker

Der VfB Oldenburg hat sein zweites Testspiel der Wintervorbereitung deutlich für sich entschieden. Im Stavermann Sportpark Dornstede setzte sich der Regionalligist am 11. Februar 2026 gegen den SSV Jeddeloh II mit 7:0 durch. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die erste Gelegenheit gehörte den Gästen. Kasra Ghawilu zog in der fünften Minute aus der Distanz ab, scheiterte jedoch an Torhüter Jhonny Peitzmeier. Kurz darauf nutzte Oldenburg seine erste klare Aktion zur Führung. Nach einer Kombination über Julian Boccaccio und Aurel Loubongo traf Mats Facklam in der siebten Minute zum 1:0.

Jeddeloh bot sich wenig später die Chance zum Ausgleich, doch Peitzmeier parierte einen Foulelfmeter von Ghawilu in der neunten Minute. In der Folge bestimmte Oldenburg das Geschehen deutlich. Linus Schäfer erhöhte nach Zuspiel von Facklam auf 2:0 in der 14. Minute, ehe Boccaccio nur zwei Minuten später das dritte Tor erzielte.