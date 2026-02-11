VfB Oldenburg gewinnt Testspiel gegen den SSV Jeddeloh II mit 7:0

Der VfB Oldenburg hat sein zweites Testspiel der Wintervorbereitung deutlich für sich entschieden. Im Stavermann Sportpark Dornstede setzte sich der Regionalligist am 11. Februar 2026 gegen den SSV Jeddeloh II mit 7:0 durch. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Die erste Gelegenheit gehörte den Gästen. Kasra Ghawilu zog in der fünften Minute aus der Distanz ab, scheiterte jedoch an Torhüter Jhonny Peitzmeier. Kurz darauf nutzte Oldenburg seine erste klare Aktion zur Führung. Nach einer Kombination über Julian Boccaccio und Aurel Loubongo traf Mats Facklam in der siebten Minute zum 1:0.
Jeddeloh bot sich wenig später die Chance zum Ausgleich, doch Peitzmeier parierte einen Foulelfmeter von Ghawilu in der neunten Minute. In der Folge bestimmte Oldenburg das Geschehen deutlich. Linus Schäfer erhöhte nach Zuspiel von Facklam auf 2:0 in der 14. Minute, ehe Boccaccio nur zwei Minuten später das dritte Tor erzielte.
Der VfB blieb spielbestimmend und kam noch vor der Pause zum vierten Treffer. Erneut war Facklam erfolgreich, der in der 36. Minute abschloss.
Beide Trainer nutzten die Halbzeit für mehrere Wechsel. Oldenburg brachte unter anderem Nick Otto, Rafael Brand und Vjekoslav Taritas. Am Spielverlauf änderte sich nichts. Die Gastgeber blieben druckvoll und kombinierten zielstrebig.
Nach Vorarbeit von Louis Hajdinaj und Rafael Brand traf Taritas in der 50. Minute zum 5:0. In der Schlussphase erhöhten die eingewechselten Vincent Hagen in der 85. Minute und Moses Otulali in der 86. Minute auf den 7:0 Endstand.