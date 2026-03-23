VfB Oldenburg folgt Hannover 96 ins Finale

– Foto: Marco Zimmer

Der VfB Oldenburg steht im Endspiel um den Niedersachsenpokal der C-Junioren. Der Niedersachsenligist gewann sein Halbfinale am Samstagnachmittag gegen den klassenhöheren Eintracht Braunschweig deutlich mit 3:0 und sicherte sich damit das Finalticket.

Im Endspiel trifft Oldenburg auf Hannover 96, das sich bereits am vergangenen Mittwoch qualifiziert hatte. Die Hannoveraner setzten sich in einer umkämpften Partie gegen den VfL Wolfsburg erst im Elfmeterschießen mit 8:7 durch.

Das Finale ist für den 14. Mai angesetzt, der auf Christi Himmelfahrt fällt. Dort wird der neue Titelträger des Niedersachsenpokals der C-Junioren ermittelt.