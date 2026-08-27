VfB Oldenburg erwartet Fünften, FSV Schöningen beim Kellerkind Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Vor dem sechsten Spieltag der Regionalliga Nord stehen drei noch ungeschlagene Mannschaften punktgleich an der Spitze. VfB Oldenburg, SC Weiche Flensburg 08 und FSV Schöningen haben aus fünf Partien jeweils 13 Punkte geholt, Oldenburg führt mit 15:4 Toren vor Flensburg und Schöningen. Die Tabelle ist allerdings nicht vollständig vergleichbar: 1. FC Phönix Lübeck und HSC Hannover haben erst vier Begegnungen absolviert. Ihr Spiel des fünften Spieltags wird am Mittwoch, 2. September 2026, nachgeholt. Am Tabellenende wartet der VfB Lübeck als einzige Mannschaft noch auf den ersten Saisonsieg.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 14:00 live PUSH

Der SC Weiche Flensburg 08 gehört mit 13 Punkten zu den drei Mannschaften an der Spitze und ist nach fünf Spielen noch ungeschlagen. Zuletzt gewann Flensburg bei FC Eintracht Norderstedt mit 4:1. Nach einem Rückstand zur Pause glich Rasmus Tobinski in der 51. Minute aus, ehe Flensburg die Begegnung mit drei weiteren Treffern in der Schlussphase deutlich drehte. Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst steht mit acht Punkten auf Rang sechs. Beim jüngsten 3:3 gegen den BSV Kickers Emden führte Atlas zunächst 2:0, geriet nach drei Gegentreffern aber sogar 2:3 in Rückstand. Yehor Melenivskyi rettete in der 86. Minute noch einen Punkt. Flensburg trifft damit auf einen Aufsteiger, der nach fünf Spielen erst einmal verloren hat.

---

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr SV Werder Bremen Werder II HSC Hannover HSC Hannover 14:00 PUSH

Der SV Werder Bremen II holte am fünften Spieltag seinen ersten Saisonsieg. Bei SV Drochtersen/Assel gewann Werder II durch einen Treffer von Luca Höcker in der 90.+3 Minute mit 1:0. Mit vier Punkten und 6:10 Toren steht die Mannschaft nach fünf Spielen auf Rang 14. Der HSC Hannover hat sieben Punkte und 8:6 Tore, allerdings erst vier Partien absolviert. Das Nachholspiel gegen den 1. FC Phönix Lübeck findet erst am Mittwoch, 2. September, statt. Ein Ergebnis vom fünften Spieltag liegt für den HSC deshalb nicht vor. Der Tabellenvergleich mit Werder II ist wegen des einen Spiels weniger nur eingeschränkt aussagekräftig. ---

Für den VfB Lübeck bleibt der Saisonstart schwierig. Zwei Punkte aus fünf Spielen und 3:11 Tore bedeuten Rang 18. Am vergangenen Spieltag verlor Lübeck gegen den Hamburger SV II mit 1:3. Nach dem frühen Rückstand gelang zwar bereits in der 12. Minute der Ausgleich, in der zweiten Hälfte trafen jedoch nur noch die Gäste. Auch SV Drochtersen/Assel musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Gegen SV Werder Bremen II fiel das entscheidende 0:1 erst in der 90.+3 Minute. Drochtersen steht damit bei sechs Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 8:8 auf Rang neun. Während die Gäste auf die späte Niederlage reagieren müssen, sucht Lübeck weiterhin den ersten Sieg. ---

Sa., 29.08.2026, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg Eimsbütteler TV ETV Hamburg 18:00 PUSH

Tabellenführer VfB Oldenburg geht mit 13 Punkten aus fünf Spielen und ohne Niederlage in die Partie. Zuletzt setzte sich Oldenburg bei Aufsteiger SV Todesfelde klar mit 4:1 durch. Bereits zur Pause führte der VfB mit zwei Toren, nach dem zwischenzeitlichen 3:1 stellte Mats Facklam in der 81. Minute den Endstand her. Aufsteiger Eimsbütteler TV steht mit neun Punkten auf Rang fünf und kommt ebenfalls mit einem Sieg. Gegen den Bremer SV drehte Eimsbüttel ein 0:1 in ein 3:1. Gabriel Michalek glich zunächst aus, sah in der 89. Minute jedoch Gelb-Rot; der dritte Treffer fiel trotzdem in der 90.+1 Minute. Damit trifft der Spitzenreiter auf einen Aufsteiger, der drei seiner ersten fünf Spiele gewonnen hat. ---

Der BSV Kickers Emden steht nach fünf Spielen mit fünf Punkten und 14:18 Toren auf Rang zwölf. Zuletzt erreichte Emden ein 3:3 beim Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst. Nach einem frühen 0:2-Rückstand drehte Kickers die Partie bis zur 79. Minute in eine 3:2-Führung, musste in der 86. Minute aber noch den Ausgleich hinnehmen. Hannover 96 II liegt mit zehn Punkten und 9:4 Toren auf Rang vier. Beim SSV Jeddeloh spielte Hannover zuletzt 2:2. Nach einem 0:1-Rückstand drehte die Mannschaft die Partie zunächst und ging durch einen Foulelfmeter in Führung, kassierte aber drei Minuten später den Ausgleich. Beide Teams kommen damit aus Begegnungen, in denen Führungen nicht bis zum Ende hielten. ---

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 14:00 PUSH

Der Hamburger SV II hat am fünften Spieltag seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim VfB Lübeck gewann die Mannschaft mit 3:1. Dorian Migalic traf früh zur Führung und später ein zweites Mal, ehe Kilian Machado in der 85. Minute den Endstand herstellte. Vier Punkte und 8:12 Tore bedeuten Rang 13. FC Eintracht Norderstedt steht mit fünf Punkten und 11:13 Toren auf Rang zehn. Zuletzt verlor Norderstedt gegen SC Weiche Flensburg 08 mit 1:4. Die Mannschaft führte zur Pause noch 1:0, musste in der zweiten Hälfte aber vier Gegentreffer hinnehmen. Der HSV II versucht damit, an den ersten Sieg anzuknüpfen, Norderstedt auf eine deutliche Niederlage zu reagieren. ---

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde SSV Jeddeloh Jeddeloh 14:00 PUSH

Aufsteiger SV Todesfelde steht mit fünf Punkten und 12:15 Toren auf Rang elf. Beim vergangenen Spieltag verlor Todesfelde gegen Tabellenführer VfB Oldenburg mit 1:4. Nach einem 0:3-Rückstand gelang Morten Liebert in der 74. Minute der Anschlusstreffer, ehe Oldenburg noch einmal nachlegte. Der SSV Jeddeloh hat vier Punkte und steht mit 6:11 Toren auf Rang 15. Zuletzt erreichte Jeddeloh ein 2:2 gegen Hannover 96 II. Nach eigener Führung geriet die Mannschaft in der zweiten Hälfte 1:2 zurück, antwortete aber bereits drei Minuten später mit dem Ausgleich. Beide Teams liegen vor dem direkten Duell nur einen Punkt auseinander. ---

Der FC St. Pauli II steht nach fünf Spielen mit drei Punkten und 8:13 Toren auf Rang 17. Zuletzt verlor St. Pauli II beim FSV Schöningen mit 2:3, obwohl Jack Lars Wardius die Mannschaft mit zwei Treffern bereits 2:0 in Führung gebracht hatte. Schöningen verkürzte noch vor der Pause und drehte die Partie in der zweiten Hälfte vollständig. Der 1. FC Phönix Lübeck hat sieben Punkte und 7:2 Tore, aber erst vier Spiele absolviert. Das Nachholspiel des fünften Spieltags beim HSC Hannover folgt am 2. September. Deshalb ist Rang sieben nur eingeschränkt mit den Mannschaften vergleichbar, die bereits fünf Partien hinter sich haben. Zu einem Ergebnis aus der vergangenen Spieltagsrunde liegen für Phönix keine Angaben vor. ---

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV FSV Schöningen Schöningen 15:00 live PUSH