VfB Oldenburg erobert Platz eins, FSV Schöningen dreht ein 0:2

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Vor der Kulisse von 524 Zuschauern setzten sich die Gäste deutlich durch und eroberten den Platz an der Sonne. Kai Pröger erzielte in der 19. Minute das 0:1 für Oldenburg, ehe Louis Hajdinaj in der 41. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel baute Leon Demaj die Führung in der 53. Minute auf 0:3 aus. Die Hausherren kamen durch Morten Liebert in der 74. Minute zum 1:3-Anschlusstreffer, doch Mats Facklam stellte in der 81. Minute den 1:4-Endstand her. ---

Vor 705 Zuschauern boten beide Teams einen hochemotionalen Schlagabtausch, den die Hausherren nach einem Rückstand für sich entschieden. Jack Lars Wardius brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 6. Minute zum 0:1 und in der 25. Minute zum 0:2 in Front. Kurz vor der Pause verkürzte Lucas Arnold in der 45. Minute auf 1:2. Im zweiten Durchgang glich Hannes Joppich in der 62. Minute zum 2:2 aus, ehe Robin Kölle in der 79. Minute den viel umjubelten Treffer zum 3:2-Endstand markierte. ---

Vor 467 Zuschauern feierten die Hausherren einen Heimerfolg. Bastian Redecker brachte die Gäste in der 61. Minute mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch rasch: Gabriel Michalek glich in der 69. Minute zum 1:1 aus, ehe Bamo Karim Mohamed in der 77. Minute die Partie zum 2:1 drehte. In der 89. Minute sah Torschütze Gabriel Michalek vom Eimsbütteler TV die Gelb-Rote Karte. Trotz der Unterzahl machte Lamin Beuck in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar. ---

In einer umkämpften Partie vor 482 Zuschauern trennten sich die Mannschaften mit einem Unentschieden. Haris Hyseni brachte die Gastgeber in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs glich Alexander Vogel zum 1:1 aus. Nach der Pause verwandelte Levent Aycicek in der 73. Minute einen Foulelfmeter zur 1:2-Führung der Gäste. Die Hausherren schlugen jedoch postwendend zurück: Affamefuna-Michael Ifeadigo traf in der 76. Minute zum 2:2-Endstand. ---

Vor 2342 Zuschauern feierten die Gäste einen Auswärtserfolg. Dorian Migalic brachte die Hamburger bereits in der 6. Minute mit 0:1 in Front. Den schnellen Ausgleich zum 1:1 erzielte Daouda Beleme in der 12. Minute. Im zweiten Spielabschnitt traf Dorian Migalic in der 58. Minute mit seinem zweiten Tor zum 1:2, bevor Kilian Machado in der 85. Minute den Treffer zum 1:3-Endstand beisteuerte. ---

Vor 986 Zuschauern entschieden die Gäste ein spannungsgeladenes Spiel erst in allerletzter Sekunde für sich. Über weite Strecken blieb die Begegnung torlos, ehe Luca Höcker in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand für die Hanseaten erzielte. ---

Ein dramatisches und torreiches Unentschieden lieferten sich die beiden Mannschaften. Tobias Fagerström brachte die Hausherren in der 33. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Steffen Rohwedder nur eine Minute später in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste bewiesen Moral: Luc Ihorst verkürzte in der 45. Minute auf 2:1, und Matti Tjaden erzielte in der 65. Minute den 2:2-Ausgleich. In der 79. Minute drehte Luc Ihorst mit seinem zweiten Treffer die Partie zur 2:3-Führung für Emden. Das letzte Wort hatte jedoch der Aufsteiger: Yehor Melenivskyi markierte in der 86. Minute den Treffer zum 3:3-Endstand. ---