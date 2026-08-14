VfB Oldenburg empfängt formstarke Eintracht aus Norderstedt Nach dem gelungenen Saisonstart wartet auf die Blauen mit dem aktuellen Tabell vierten der Regionalliga Nord die nächste anspruchsvolle Aufgabe. von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lebin Philip

Zwei Siege aus den ersten drei Spielen haben den VfB Oldenburg früh in der Spitzengruppe etabliert. Am Samstagabend kommt mit dem FC Eintracht Norderstedt eine Mannschaft ins Marschwegstadion, die zuletzt mit einem 6:2 gegen Kickers Emden aufhorchen ließ.

Der VfB Oldenburg darf sich auch im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison auf einen anspruchsvollen Gegner einstellen. Am Samstag, 15. August, gastiert um 18 Uhr der FC Eintracht Norderstedt im Marschwegstadion. Die Gäste reisen als aktueller Tabellenvierter nach Oldenburg und haben zuletzt ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt setzte die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal am vergangenen Mittwoch ein deutliches Zeichen. Gegen Kickers Emden gewann die Eintracht mit 6:2. Kocadal war im Sommer vom TuS Dassendorf nach Norderstedt gewechselt und hat dort eine Mannschaft übernommen, die über reichlich Erfahrung verfügt.

Behounek als prägende Figur Eine zentrale Rolle nimmt Jonas Behounek ein. Der offensive Mittelfeldspieler steht bereits vor seiner sechsten Saison in Norderstedt und hat sich längst zu einer festen Größe entwickelt. In 136 Pflichtspielen erzielte der ehemalige Jugend-Nationalspieler 30 Tore und bereitete 42 weitere Treffer vor. Behounek ist jedoch nicht der einzige erfahrene Akteur im Kader. Im Tor steht mit Lars Huxsohl der 30-jährige älteste Spieler der Mannschaft. Auch die Defensive verfügt über viel Routine. Kapitän und Abwehrchef Moritz Frahm kommt auf mehr als 80 Einsätze für die Eintracht. Sein Innenverteidigerpartner Fabian Grau hat sogar 167 Spiele für Norderstedt absolviert. Nachdem Frahm zuletzt fehlte, rückte Manasse Fionouke in die Abwehr und brachte ebenfalls Erfahrung und körperliche Präsenz mit.