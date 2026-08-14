VfB Oldenburg empfängt formstarke Eintracht aus Norderstedt

Zwei Siege aus den ersten drei Spielen haben den VfB Oldenburg früh in der Spitzengruppe etabliert. Am Samstagabend kommt mit dem FC Eintracht Norderstedt eine Mannschaft ins Marschwegstadion, die zuletzt mit einem 6:2 gegen Kickers Emden aufhorchen ließ.
Der VfB Oldenburg darf sich auch im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison auf einen anspruchsvollen Gegner einstellen. Am Samstag, 15. August, gastiert um 18 Uhr der FC Eintracht Norderstedt im Marschwegstadion. Die Gäste reisen als aktueller Tabellenvierter nach Oldenburg und haben zuletzt ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt setzte die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal am vergangenen Mittwoch ein deutliches Zeichen. Gegen Kickers Emden gewann die Eintracht mit 6:2. Kocadal war im Sommer vom TuS Dassendorf nach Norderstedt gewechselt und hat dort eine Mannschaft übernommen, die über reichlich Erfahrung verfügt.
Eine zentrale Rolle nimmt Jonas Behounek ein. Der offensive Mittelfeldspieler steht bereits vor seiner sechsten Saison in Norderstedt und hat sich längst zu einer festen Größe entwickelt. In 136 Pflichtspielen erzielte der ehemalige Jugend-Nationalspieler 30 Tore und bereitete 42 weitere Treffer vor.
Behounek ist jedoch nicht der einzige erfahrene Akteur im Kader. Im Tor steht mit Lars Huxsohl der 30-jährige älteste Spieler der Mannschaft. Auch die Defensive verfügt über viel Routine. Kapitän und Abwehrchef Moritz Frahm kommt auf mehr als 80 Einsätze für die Eintracht. Sein Innenverteidigerpartner Fabian Grau hat sogar 167 Spiele für Norderstedt absolviert. Nachdem Frahm zuletzt fehlte, rückte Manasse Fionouke in die Abwehr und brachte ebenfalls Erfahrung und körperliche Präsenz mit.
Die Viererkette komplettieren auf der linken Seite meist Leo Bara oder Dane Kummerfeld. Rechts hat sich Leon Pesch einen Stammplatz erarbeitet.
Auch im Mittelfeld besitzt Norderstedt mehrere spielstarke Optionen. Zuletzt bildeten Josh Görtzen, der im Sommer vom Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gekommene Milad Nejad und Behounek das zentrale Trio. Verzichten muss Kocadal allerdings für längere Zeit auf Melvin Zimmer. Der talentierte Mittelfeldspieler fällt wegen eines Knorpelschadens über Monate aus.
Für Tempo im Angriff sollen Ezra Ampofo und Luca Palzer sorgen. Lukas Krüger übernimmt die zentrale offensive Rolle, während Luca Camacho als erfahrene Alternative für das Sturmzentrum zur Verfügung steht.
Anders als in der vergangenen Saison ist Norderstedt der Start diesmal gelungen. Gegen den SV Atlas Delmenhorst verspielte die Eintracht beim 2:2 zwar eine 2:0-Führung, anschließend erkämpfte sie sich beim 1:1 in Schöningen trotz eines Rückstands einen weiteren Punkt. Der deutliche Erfolg gegen Emden folgte am Mittwoch.
Die Mannschaft kann viel Tempo entwickeln und nach Ballgewinnen schnell umschalten. Darauf wird sich der VfB einstellen müssen. Nach den beiden Siegen zum Auftakt gehen die Oldenburger allerdings mit entsprechendem Selbstvertrauen in das Duell. Mit der Unterstützung der eigenen Fans soll im Marschwegstadion der zweite Heimsieg der Saison gelingen.