VfB Oldenburg bindet Torjäger Mats Facklam Angreifer kommt bereits auf 14 Saisontore von red · Heute, 11:30 Uhr

Facklam (links) geht weiter für den VfB Oldenburg auf Torejagd. – Foto: Imago Images

Der VfB Oldenburg kann auch künftig auf Mats Facklam bauen. Der Regionalligist hat den Vertrag mit seinem treffsicheren Angreifer verlängert und setzt damit weiter auf den Stürmer, der seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer schnell zu einer wichtigen Offensivkraft geworden ist.

Mit 14 Treffern und sechs Vorlagen in 22 Pflichtspielen zählt der 29-Jährige zu den prägendsten Spielern der bisherigen Saison. Seine Bedeutung für das Offensivspiel geht dabei über das reine Tore schießen hinaus. Trainer Dario Fossi weist darauf hin, dass Facklam insgesamt an 25 Treffern direkt beteiligt gewesen sei und damit einen großen Anteil an der starken Offensive der Oldenburger habe. Auch abseits des Platzes hat sich der 1,96 Meter große Angreifer schnell integriert, wie er auf der Vereinsseite betonte. „Ich wurde von Anfang an in der Mannschaft sehr gut aufgenommen, das hat mir den Einstieg leicht gemacht“, erinnert sich Facklam an seine ersten Wochen beim VfB.

Die Entscheidung, den gemeinsamen Weg fortzusetzen, fiel ihm entsprechend leicht. „Ich fühle mich in Oldenburg rundum wohl und freue mich sehr, dass mir hier weiter das Vertrauen geschenkt wird. Es ist ein sehr großes Privileg für mich, weiter beim VfB spielen zu dürfen.“ Mit Blick auf die sportlichen Ziele zeigt sich der Angreifer weiterhin ambitioniert. „Es wäre schön, wenn wir weiter oben mitspielen. Dafür haben wir in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Ich freue mich auf jeden Fall enorm auf die Zukunft mit dem VfB, denn wir haben hier noch viel vor.“