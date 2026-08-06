VfB Oldenburg bindet Samuel Pfluger 19-jähriger Angreifer erhält Vertrag bei den Blauen – Nachwuchsstürmer empfiehlt sich nach überzeugender Vorbereitung von red · Gestern, 15:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Oldenburg

Der Weg aus dem eigenen Nachwuchs in den Regionalligakader ist beim VfB Oldenburg keine Ausnahme, sondern Teil der sportlichen Ausrichtung. Mit Samuel Pfluger erhält nun das nächste Talent aus dem vereinseigenen Jugendleistungszentrum die Chance, sich dauerhaft im Herrenbereich zu beweisen. Der 19-jährige Angreifer gehört künftig zum Kader von Cheftrainer Dario Fossi.

Für Geschäftsführer Sebastian Schachten ist die Beförderung die logische Folge der Entwicklung des Offensivspielers. „Samu ist ein talentierter Spieler, der sich die Chance bei uns verdient hat“, sagte Schachten über den gebürtigen Braker, der vor seinem Wechsel ins Jugendleistungszentrum des VfB beim VfL Oldenburg ausgebildet wurde. In der Saisonvorbereitung durfte Pfluger bereits mehrfach bei den Regionalligaprofis mitwirken und nutzte die Gelegenheit, sich zu zeigen. Der Stürmer fühlt sich nach eigenen Angaben im neuen Umfeld bereits bestens integriert. „Ich bin von Anfang an gut aufgenommen worden, vor allem der Respekt untereinander ist ein wichtiger und hervorzuhebender Aspekt in der Mannschaft“, erklärte der 19-Jährige.