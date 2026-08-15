VfB Oldenburg auf Rang 1, Phönix Lübeck demontiert den Rivalen VfB Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags von red · Heute, 20:59 Uhr · 0 Leser

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Mit mitreißenden Partien, zahlreichen Toren und emotionalen Derbymomenten ist der 4. Spieltag der Regionalliga Nord eröffnet worden. Der heutige Auftakt bot den Zuschauern auf den Rängen dramatische Schlussphasen, klare Machtdemonstrationen und spielerische Leidenschaft, die das Tableau der Liga spürbar in Bewegung versetzen.

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Vor der Kulisse von 821 Zuschauern setzten sich die Gastgeber in einer torreichen Begegnung durch. Rasmus Tobinski eröffnete den Torreigen in der 8. Minute mit der 1:0-Führung für Flensburg, ehe Erolind Krasniqi in der 56. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste verkürzten in der 65. Minute durch einen von Kamer Krasniqi verwandelten Handelfmeter auf 2:1. Rasmus Tobinski stellte jedoch nur wenig später in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Ibrahim Ali schraubte das Ergebnis in der 71. Minute auf 4:1 hoch, ehe Erolind Krasniqi in der 86. Minute mit dem 5:1 nachlegte. Den Schlusspunkt der Partie setzte Ole Böttcher, der in der 90. Minute den Treffer zum 5:2-Endstand für die Gäste markierte. ---

In einer dramatischen und mitreißenden Partie vor 1660 Zuschauern feierten die Gäste einen hart umkämpften Auswärtssieg. Bogdan Shubin erwischte einen Traumstart und brachte die Hausherren bereits in der 1. Minute mit 1:0 in Führung. Karim Ay erzielte in der 18. Minute den 1:1-Ausgleich für die Hamburger, ehe Theo Schröder in der 28. Minute das 2:1 für Emden markierte. Ein herber Dämpfer für die Gastgeber folgte in der 38. Minute, als Jannes Warnken die Rote Karte sah und den Platz verlassen musste. In Unterzahl geriet Emden im zweiten Durchgang unter Druck: Karim Ay sorgte in der 54. Minute mit seinem zweiten Treffer für das 2:2, ehe Toralf Hense in der 90. Minute den viel umjubelten Treffer zum 2:3-Endstand für den Aufsteiger erzielte. ---

Vor einer stimmungsvollen Kulisse von 2859 Zuschauern untermauerten die Gastgeber ihre Ambitionen. Leon Demaj brachte Oldenburg in der 14. Minute mit 1:0 in Front, ehe Luca Joel Palzer in der 41. Minute den 1:1-Ausgleich für Norderstedt erzielte. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren auf: Mats Facklam sorgte in der 50. Minute für das 2:1, und Marc Schröder baute die Führung in der 58. Minute auf 3:1 aus. Den Schlusspunkt setzte erneut Mats Facklam, der in der 78. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1-Endstand verwandelte. ---

Im mit Spannung erwarteten Stadtduell vor 3148 Zuschauern setzten sich die Gastgeber eindrucksvoll und ohne Gegentreffer durch. Kilian Skolik markierte in der 23. Minute das 1:0 für Phönix. Im zweiten Spielabschnitt baute Jonathan Stöver den Vorsprung in der 75. Minute auf 2:0 aus. In der Schlussphase machten die Hausherren alles klar: Julian Markvoort traf in der 89. Minute zum 3:0, ehe Fabio Maiolo in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) den Treffer zum 4:0-Endstand beisteuerte. ---

Die zweite Mannschaft des Hamburger SV hat erst zwei Partien absolviert und wartet noch auf den ersten Sieg. Nach dem knappen 2:3 in Emden folgte unter der Woche ein 2:2 gegen Aufsteiger SV Todesfelde. Der HSV II führte dabei bis in die Nachspielzeit, musste aber noch den Ausgleich hinnehmen. Ein Punkt und 4:5 Tore bedeuten Rang 15. SV Drochtersen/Assel hat nach dem Auftaktsieg zwei Niederlagen kassiert. Auf das 1:3 in Oldenburg folgte ein 1:2 gegen Tabellenführer Hannover 96 II. Drei Punkte und 4:6 Tore lassen Drochtersen auf Rang zwölf zurückfallen. Beide benötigen deshalb einen Erfolg: Hamburg für den ersten Saisonsieg, Drochtersen zum Ende seiner kleinen Negativserie.

Für FC St. Pauli II ist die Lage nach drei Spieltagen bereits unangenehm. Nach dem 4:6 in Todesfelde und dem 0:1 gegen den Bremer SV verlor die Mannschaft auch unter der Woche 0:2 beim SSV Jeddeloh. Null Punkte und 4:9 Tore bedeuten den letzten Tabellenplatz. SV Werder Bremen II hat erst zwei Spiele absolviert und deshalb eine eingeschränkt vergleichbare Ausgangslage. Nach dem 0:3 gegen Oldenburg holte Werder beim 3:3 in Todesfelde den ersten Punkt. Mit 3:6 Toren steht die Mannschaft auf Rang 16. St. Pauli braucht dringend den ersten Ertrag, während Bremen II mit einem Erfolg den noch jungen Tabellenkeller deutlich hinter sich lassen könnte.

Morgen, 14:00 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 14:00 live PUSH

Der Spitzenreiter geht mit perfekter Bilanz in die nächste Prüfung. Hannover 96 II gewann nach den Erfolgen gegen den Bremer SV und den HSC Hannover auch bei SV Drochtersen/Assel mit 2:1. Neun Punkte aus drei Begegnungen und 7:1 Tore machen Hannover zum einzigen Team ohne Punktverlust. Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst musste dagegen unter der Woche seine erste Niederlage hinnehmen. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Partien verlor Atlas beim HSC Hannover mit 0:3. Vier Punkte und 4:5 Tore bedeuten Rang neun. Hannover kann seine Rolle als Gejagter weiter festigen, Delmenhorst erhält unmittelbar die Gelegenheit, nach dem ersten Rückschlag beim Tabellenführer zurückzuschlagen.

Morgen, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV HSC Hannover HSC Hannover 15:00 live PUSH

Der Bremer SV hat sich nach der Auftaktniederlage stabilisiert. Dem 1:0 bei FC St. Pauli II folgte unter der Woche ein 0:0 gegen den 1. FC Phönix Lübeck. Vier Punkte und 1:3 Tore bedeuten Rang zehn. Auffällig ist dabei die geringe Zahl eigener Treffer, zugleich blieb Bremen zuletzt zweimal ohne Gegentor. Der HSC Hannover kommt mit neuem Selbstvertrauen. Nach dem 4:4 gegen Emden und dem 0:2 gegen Hannover 96 II gelang unter der Woche ein klares 3:0 gegen Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst. Vier Punkte und 7:6 Tore bringen Rang sieben. Bremen setzt zuletzt auf Stabilität, der HSC kommt mit deutlich größerer offensiver Ausbeute – zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen treffen aufeinander.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen SV Todesfelde Todesfelde 15:00 live PUSH