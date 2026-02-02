Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
VFB Oberweimar: Wildes 5:5 - Härtetest bei Schott Reserve
In einem unglaublich intensiven und ereignisreichen Spiel bei der Reserve von Schott Jena, immerhin spielend in der Landesklasse, zeigten die VfB Herren eine passable Frühform. Trotz zwischenzeitlichem 0:2 und 3:4 Rückstand kamen unsere Herren immer zurück und erarbeiteten sich ein 5:5. Das Trainerteam konnte dabei viele gute Eindrücke gewinnen, woran individuell wie mannschaftlich gearbeitet werden kann. Ein großer Dank geht an die sehr guten Gastgeber von Schott, die einen hervorragend präparierten Kunstrasen zur Verfügung stellten.