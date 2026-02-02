 2026-01-27T15:58:05.997Z

Spielbericht

VFB Oberweimar: Wildes 5:5 - Härtetest bei Schott Reserve

In einem unglaublich intensiven und ereignisreichen Spiel bei der Reserve von Schott Jena, immerhin spielend in der Landesklasse, zeigten die VfB Herren eine passable Frühform. Trotz zwischenzeitlichem 0:2 und 3:4 Rückstand kamen unsere Herren immer zurück und erarbeiteten sich ein 5:5. Das Trainerteam konnte dabei viele gute Eindrücke gewinnen, woran individuell wie mannschaftlich gearbeitet werden kann. Ein großer Dank geht an die sehr guten Gastgeber von Schott, die einen hervorragend präparierten Kunstrasen zur Verfügung stellten.