VFB Oberweimar: Wichtiger Erfolg für unsere 2. Herren

Im Nachholspiel auf heimischem Platz gegen den SV Am Ettersberg konnte unsere 2. Herrenmannschaft einen bedeutenden und verdienten Sieg einfahren. Bei besten Bedingungen und einer vollbesetzten Bank startete das Team von Trainer Hüser konzentriert in die Partie. Bereits früh gelang es der Heimmannschaft mit Posecker, Wolter und Cremer, eine komfortable 3:0-Führung herauszuspielen. Bis zur Halbzeit blieb das Spiel weitgehend ruhig und unsere Mannschaft kontrollierte das Geschehen.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste aus Ettersburg zum 1:3-Anschlusstreffer, doch die Antwort unserer Mannschaft folgte prompt: Michael erhöhte mit einem Doppelpack auf 5:1. Die junge Elf hatte damit jedoch noch nicht genug. Nach einer eleganten Hackenvorlage von Michael traf Mönnig zum 6:1. Ettersburg verkürzte noch einmal, bevor erneut Mönnig den Schlusspunkt setzte und den 7:2-Endstand herstellte. Mit diesem positiven Ergebnis geht unsere Zweite nun in die Winterpause – und darf sich über einen starken 6. Tabellenplatz zur Überwinterung freuen! Ein Dank geht an Schiedsrichter Heinze für die souveräne Leitung sowie an die Gäste aus Ettersburg für das faire Spiel.