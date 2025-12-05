VFB Oberweimar: Vorschau auf Wochenende

Der Höhepunkt des Wochenendes ist sicherlich das Spiel unserer B-Juniorinnen im Thüringen-Pokal bei der WSG Thür. Wald Zella-Mehlis. Beide Teams belegen aktuell Mittelfeldplätze in der Verbandsliga. Anstoß ist am Samstag um 10:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Alte Straße.
Kommen unsere 2. Herren zurück in die Erfolgsspur? Nach der derben Niederlage beim Spitzenreiter Wormstedt letzte Woche folgt am Sonntag ein Punktspiel gegen den Tabellen-Achten SV Am Ettersberg. Der Ball rollt am Sonntag ab 14:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg.
Am Wochenende beginnt auch die Hallensaison. Der VfB Oberweimar ist Gastgeber für den ersten Spieltag der Futsal-Verbandsliga in der Westsporthalle: Samstag 13:00 Uhr E-Junioren Sonntag 09:00 Uhr E-Juniorinnen Sonntag 12:00 Uhr D-Juniorinnen