VFB Oberweimar: Vorschau auf Wochenende Unsere Fußball sind auch am 2. Adventswochenende noch voll im Wettkampfmodus.rnrnHier ist eine kleine Übersicht:

Der Höhepunkt des Wochenendes ist sicherlich das Spiel unserer B-Juniorinnen im Thüringen-Pokal bei der WSG Thür. Wald Zella-Mehlis. Beide Teams belegen aktuell Mittelfeldplätze in der Verbandsliga. Anstoß ist am Samstag um 10:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Alte Straße.

Kommen unsere 2. Herren zurück in die Erfolgsspur? Nach der derben Niederlage beim Spitzenreiter Wormstedt letzte Woche folgt am Sonntag ein Punktspiel gegen den Tabellen-Achten SV Am Ettersberg. Der Ball rollt am Sonntag ab 14:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg.