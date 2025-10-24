VFB Oberweimar: Vorschau auf Wochenende Ein volles SportprogrammrnrnNach den Herbstferien sind wieder viele VfB-Teams im Wettkampfmodus. Insgesamt 13 Fußballspiele stehen im VfB-Terminkalender.

Die Fußballer, die am Wochenende auf Rasenplätzen unterwegs sind, müssen auf gute Witterungsbedingungen hoffen. Unsere Frauen reisen am Sonntag zum Verbandsligaspeil zur BSG Wismut Gera. Gegen die Ostthüringer ist um 15:00 Uhr Anstoß auf dem Kunstrasenplatz Am Steg.

Bereits am Samstag reisen unsere B-Juniorinnen zum SV Falke Sachsenbrunn. Das Spiel wurde noch kurzfristig auf den Kunstrasenplatz Eisfeld verlegt und beginnt um 10:30 Uhr. Ebenfalls ein Auswärtsspiel haben unsere D-Juniorinnen.