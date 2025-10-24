VFB Oberweimar: Vorschau auf Wochenende

Die Fußballer, die am Wochenende auf Rasenplätzen unterwegs sind, müssen auf gute Witterungsbedingungen hoffen. Unsere Frauen reisen am Sonntag zum Verbandsligaspeil zur BSG Wismut Gera. Gegen die Ostthüringer ist um 15:00 Uhr Anstoß auf dem Kunstrasenplatz Am Steg.
Bereits am Samstag reisen unsere B-Juniorinnen zum SV Falke Sachsenbrunn. Das Spiel wurde noch kurzfristig auf den Kunstrasenplatz Eisfeld verlegt und beginnt um 10:30 Uhr. Ebenfalls ein Auswärtsspiel haben unsere D-Juniorinnen.
Am Samstag um 10:30 Uhr trifft das Team im Ilmtal-Stadion auf den FC Einheit Bad Berka. Da unsere Erste spielfrei hat, konzentriert sich alle Aufmerksamkeit bei unseren Herrenmannschaften auf unsere Zweite, die am Sonntag um 14:00 Uhr in Ettersburg bei der SV Am Ettersberg antritt.
Hier sind weitere Spiele unserer Nachwuchsteams, die in der Kreisoberliga unterwegs sind:
26.10.2025 11:00 A-Junioren Kreisoberliga - Sportplatz Auf der Burg SSV BG Mellingen-Taubach - VfB Oberweimar
25.10.2025 10:30 C-Junioren Kreisoberliga - Sportplatz Kamsdorf SG TSV Zollhaus - VfB Oberweimar