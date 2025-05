VFB Oberweimar: Vorschau auf Wochenende Nur noch wenige Fußballspiele stehen im VfB-Terminkalender für das kommende Wochenende. Dabei liegt der Fokus ganz eindeutig auf das Spiel unserer 1. Herren.

Am Sonntag empfangen unsere 1. Herren den Tabellenführer SV 09 Arnstadt 2. Als Aufsteiger hat unsere Erste eine großartige Saison gespielt. Lediglich das eine oder andere Unentschieden zu viel und eine sicherlich unglückliche Niederlage hat unsere Mannschaft für den direkten Durchmarsch in die Kreisoberliga ausgebremst. Obwohl das direkte Duell in der Hinrunde mit 1:0 für Oberweimar ausging, hat die abgezockte Reserve des SV 09 Arnstadt die Karten für den Aufstieg ganz fest selber in der Hand. Aber so einfach sollten wir es den Gästen nicht machen und möglichst einen erneuten Sieg erkämpfen. Dafür benötigt unser Team allerdings die volle Unterstützung vom Spielfeldrand. Kommt am Sonntag auf den Lindenberg! Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasen.

Unsere beiden Frauenmannschaften und die D-Juniorinnen sind auch im Einsatz: Sonntag 14:00 Uhr Frauen Verbandsliga - Werra-Energie-Stadion FSV Silvester 91 Bad Salzungen - VfB Oberweimar Sonntag 14:00 Uhr Frauen Kreisoberliga - Hauptplatz Wimaria-Stadion 1 VfB Oberweimar 2. - SV BW Schmiedehausen