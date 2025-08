VFB Oberweimar: Vorbereitungsspiele am Wochenende

Am ersten Augustwochenende testen beide Herrenmannschaften ihre Form für die bevorstehende Saison. UPDATE: Das ursprünglich für Samstagvormittag geplante Testspiel unserer neuen C1-Junioren gegen den SV 1916 Großrudestedt fällt leider aus.

Am Samstag um 15:00 Uhr empfangen unsere 1. Herren den FC Chemie Triptis aus der Kreisoberliga Ostthüringen auf dem Kunstrasenplatz am Lindenberg. Ursprünglich war ein Spiel gegen BW Stadtilm geplant, doch die Gäste aus dem Ilmkreis mussten Anfang der Woche absagen. Trainer Tobias Dübler gelang es in kurzer Zeit, mit Chemie Triptis einen neuen, wenn auch völlig unbekannten Gegner zu organisieren.