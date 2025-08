VFB Oberweimar: Unentschieden an der Senfmühle

Nach einer gut ausgeführten kurzen Ecke stand es bereits nach 5 Minuten durch ein Tor von Andreas Klatka 1:0 für Oberweimar. Chancen für ein weiteres Tor wurden vergeben und in der 18. Minute gelang Griesheim der Ausgleich. Tormöglichkeiten gab es nun auf beiden Seiten. Bei einsetzenden Regen ging es mit dem 1:1 in die Pause. Inder zweiten Hälfte konnte der eingewechselte Fadi Merie neue Impulse im Angriff setzen. So gelang Ihm auch in der 77. Minute die 2:1 Führung für Oberweimar, die aber nicht lange anhielt. Am Ende gab es ein gerechtes 2:2 Unentschieden.