VFB Oberweimar: Trainingslager in Offenhausen

Unsere 1. Herren verbrachte das Wochenende im österreichischen Offenhausen. Tim Carstens spielte zuletzt dort und stellte den Kontakt her. Und so ergab sich die Chance auf ein grandioses Wochenende. In der Pension Thünauer (Lauber) wurde das Team herzlich bewirtet und am Freitag Abend von einer Delegation des Heimatvereins zum Stockschießen eingeladen - eine tolle Erfahrung für die Jungs. Am Samstag stand dann zunächst ein intensives Training auf dem Programm. Am frühen Abend spielte unser Team gegen den SC Offenhausen. Das Spiel begann mit einer Schweigeminute und der Andacht beider Teams, da es leider kürzlich einen tragischen Unfall eines 13 jährigen Mädchens des Vereins gab. Sportlich setzten sich die Gastgeber letztlich 3:2 durch, doch für die schweren VfB-Beine nach einer kurzen Nacht, war es eine absolut solide Leistung. Im Anschluss feierten beide Teams bei original Thüringer Bratwürsten und österreichischem Bier, ehe es zum Festival im Nachbarort ging. Es war ein wunderbares Wochenende für unsere Jungs und ein großes Dankeschön geht an die Pension Thünauer sowie den SC Offenhausen.