VFB Oberweimar: Trainingslager – Feuerkuppe, Straußfurt

Schnee bis zur Wade, Lachen bis zur Decke – und genau darum geht’s Ankunft Feuerkuppe, Straußfurt. Der Platz: weiß. Die Schuhe: sofort nass. Die Stimmung: überraschend gut. Die 1. Männermannschaft ist ins Trainingslager gestartet – und schnell war klar: Hier geht’s heute nicht um Taktiktafeln, Technikschulungen oder den perfekten ersten Kontakt.
Hier geht’s um Teambildung, Stimmung und richtig Bock, gemeinsam Zeit zu verbringen. Zwei Trainingseinheiten standen auf dem Plan – und jede Bewegung im Schnee fühlte sich an wie Beachsoccer, nur ohne Strand, ohne Sonne und mit deutlich mehr Fluchen. Laufen? Anstrengend. Abstoppen? Abenteuer. Richtungswechsel? Glücksspiel. Aber genau das machte es aus. Jeder Schritt kostete Kraft, jeder Pass Konzentration – und jeder Lacher kam von Herzen. Zwischen den Einheiten wurde kurz innegehalten und die Hinrunde gemeinsam eingeordnet. Keine Analyse-Marathons, kein Fachchinesisch. Einfach ehrlich: Wo stehen wir, was war gut, was nehmen wir mit – und warum wir genau so weitermachen wollen. Mehr Kabine als Konferenzraum.
Nach der zweiten Einheit dann ab in die Sauna. Beine auftauen, Gespräche vertiefen, Grätschen des Tages nachbesprechen. Der perfekte Übergang vom Platz in den Teammodus. Später am Abend ging es noch zum Bowling. Hier zeigte sich schnell: Koordination im Schnee heißt nicht automatisch Treffsicherheit auf der Bahn. Trotzdem wurde gekämpft, gejubelt und diskutiert – manchmal mehr über die Punkte als über Fußball. Den Abschluss bildeten Kartenspiele bis in die Nacht. Doppelkopf, Skat, Poker – mit fragwürdigen Regeln, plötzlichen Freundschaften und spontanen Feindschaften, die spätestens beim Frühstück wieder vergessen waren.
Mit dabei waren auch Edgar Durand und Mitja Wenk, zwei C-Junioren und Trainersöhne. Mittendrin statt nur dabei, mit leuchtenden Augen und der Erkenntnis: Fußball verbindet – egal wie alt, egal wie kalt. Fazit nach Tag 1: Wir schwitzen, wir lachen, wir hängen zusammen. Kein Druck, kein Muss – nur wir, Schnee und richtig gute Zeit. Trainingslager-Modus: glücklich eingeschaltet.