VFB Oberweimar: Trainingslager – Feuerkuppe, Straußfurt

Schnee bis zur Wade, Lachen bis zur Decke – und genau darum geht’s Ankunft Feuerkuppe, Straußfurt. Der Platz: weiß. Die Schuhe: sofort nass. Die Stimmung: überraschend gut. Die 1. Männermannschaft ist ins Trainingslager gestartet – und schnell war klar: Hier geht’s heute nicht um Taktiktafeln, Technikschulungen oder den perfekten ersten Kontakt.

Hier geht’s um Teambildung, Stimmung und richtig Bock, gemeinsam Zeit zu verbringen. Zwei Trainingseinheiten standen auf dem Plan – und jede Bewegung im Schnee fühlte sich an wie Beachsoccer, nur ohne Strand, ohne Sonne und mit deutlich mehr Fluchen. Laufen? Anstrengend. Abstoppen? Abenteuer. Richtungswechsel? Glücksspiel. Aber genau das machte es aus. Jeder Schritt kostete Kraft, jeder Pass Konzentration – und jeder Lacher kam von Herzen. Zwischen den Einheiten wurde kurz innegehalten und die Hinrunde gemeinsam eingeordnet. Keine Analyse-Marathons, kein Fachchinesisch. Einfach ehrlich: Wo stehen wir, was war gut, was nehmen wir mit – und warum wir genau so weitermachen wollen. Mehr Kabine als Konferenzraum.