VFB Oberweimar: Starker Heimsieg zum Auftakt

Nach einem noch etwas holprigem Start in den ersten Minuten, konnte unsere Erste am Ende einen souveränen Heimsieg gegen den starken Kreisligisten aus Niederroßla einfahren. Damien Menzel eröffnete den Torreigen in der 25. Minute nach einem Abpraller vom Gegner mit sattem Linksschuss ins Eck. Tim Carstens erhöhte nur zwei Minuten später nach Vorlage von Hoffmann auf 2:0. In der 40. Minute war es wieder Carstens, der einen Volleyhammer auspackte, nachdem eine Hoffmann Ecke zunächst geklärt wurde.

Ole Hoffmann schraubte in der 63. Minute das Ergebnis nach tollem Solo auf 4:0 in die Höhe. Carstens besorgte in der 67. Minute das 5:0 nach Vorlage von Max Köditz. Der eingewechselte Köditz besorgte dann in der 82. Minute auch das 6:0 nachdem Ludwig Herzogs Freistoß noch toll pariert wurde. Den Schlusspunkt setzte Lenny Prohl mit dem 7:0 nach Vorlage Ole Hoffmann (87.). Durch das klare Spiel konnte das Trainerteam jungen Spielern viel Spielzeit geben, so kam etwa auch der A-Jugend-Torhüter Niklas Kreutz ins Spiel. Ein Dank gilt den vielen treuen Zuschauern und den fairen Gästen aus Niederroßla.

Auch der Schiedsrichter ist sehr lobend zu erwähnen, leitete er das Spiel doch höchst souverän. Kommende Woche geht’s zum schweren Auswärtsspiel nach Legefeld.