VFB Oberweimar: Saisonstart für unsere Herrenmannschaften

Unsere 2. Herren haben mit dem FC Empor Weimar 2. gleich einen spannenden Derbygegner im Terminplan. Von Anfang an geht es auch darum, unsere Nachwuchsspieler zu integrieren. Ein Beispiel dafür ist Mattis Zinecker. Anstoß ist am Samstag auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg um 17:30 Uhr.

Gleich mit einem Topspiel starten unsere 1. Herren in die erste Kreisoberliga-Saison. Am Sonntag um 15:00 Uhr wir die SG VfB Apolda zu Gast auf dem Kunstrasen Lindenberg sein. Die Glockenstädter hatten zuletzt eine gute Saison in der Landesklasse gespielt und standen vor dem letzten Spieltag nie auf einen Abstiegsplatz. Die letzten Punktspiele lieferten dann so ungünstige Ergebnisse, das es den VfB Apolda doch erwischt hat und das Team musste in die Kreisoberliga absteigen. Jetzt könnte man vermuten, dass es nach der Saison Auflösungserscheinungen gibt und die Mannschaft auseinanderfällt. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil: es gibt Verstärkung von Spielern mit Landesklasse-Erfahrung. Damit ist es nicht verwunderlich, dass der VfB Apolda den Wiederaufstieg aus Saisonziel ausgegeben hat. Bei unserer Ersten gibt es nur einen Abgang mit Sebastian Barth aber zugleich weitere Neuzugänge zu vermelden. Mit Henry Hoffmann, Caelen Loeb und Fiete Schauerhammer wechselten 3 Spieler vom SC 1903 Weimar zu uns und vom Weimarer SV kommt der oftmalige Torschützenkönig Marvin Wieland. Fiete Schauerhammer und Marvin Wieland haben im Nachwuchs bereits für den VfB Oberweimar gespielt. Nach guten Vorbereitungsspielen gegen Landesklasse- und Kreisoberligateams ist das Dübler-Team heiß auf den besonderen Saisonstart „Aufsteiger gegen Absteiger“.

Wir freuen uns über möglichst viele Zuschauer, die unsere beiden Teams unterstützen.