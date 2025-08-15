VFB Oberweimar: Saisonstart!

Unsere Fußballabteilung startet am Wochenende in die neue Saison. Gleich zwei Verbandsliga-Duelle gibt es mit dem SV Deube Großliebringen: Unsere D-Juniorinnen empfangen am Samstag um 12:30 im Wimaria Stadion das gleichaltrige Team aus dem Ilmkreis und unsere B-Juniorinnen spielen am gleichen Tag um 10:30 Uhr in Großliebringen.
Unsere Frauen, die diese Saison von Robert Curth trainiert werden, testen am Sonntag ihre Form bei der SG EFC Ruhla 08. Los geht es um 15:00 Uhr im Stadion Mittelwiese.
Beide Herrenmannschaften steigen ebenfalls in den Punktspielbetrieb ein. Unsere Erste empfängt am Sonntag um 15:00 Uhr den SV BW Niederroßla auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg und nimmt hoffentlich den Schwung aus den geglückten Vorbereitungsspielen mit. Unsere Zweite spielt ebenfalls am Sonntag um 15:00 Uhr bei der SV Pfiffelbach, die um einen Heimrechttausch gebeten hatten.
Bereits um 10:30 Uhr starten am Sonntag unsere C1-Junioren in die Kreisoberliga. Dann empfängt unser Team die Reserve des SV 09 Arnstadt 2. Wir wünschen einen guten Start in die Fußballsaison 2025/26