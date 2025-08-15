VFB Oberweimar: Saisonstart!

Unsere Fußballabteilung startet am Wochenende in die neue Saison. Gleich zwei Verbandsliga-Duelle gibt es mit dem SV Deube Großliebringen: Unsere D-Juniorinnen empfangen am Samstag um 12:30 im Wimaria Stadion das gleichaltrige Team aus dem Ilmkreis und unsere B-Juniorinnen spielen am gleichen Tag um 10:30 Uhr in Großliebringen.

Unsere Frauen, die diese Saison von Robert Curth trainiert werden, testen am Sonntag ihre Form bei der SG EFC Ruhla 08. Los geht es um 15:00 Uhr im Stadion Mittelwiese.