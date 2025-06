VFB Oberweimar: Saisonfinale

Unsere D-Juniorinnen beenden am Samstag um 10:30 Uhr eine schwierige Saison in der Verbandsliga mit einem Auswärtsspiel bei der SG Merxleben 1921.

Nicht etwa unsere Herrenmannschaften beenden die Fußballsaison 2024/25 sondern unsere D-Juniorinnen und die 1. Frauenmannschaft. Unsere Verbandsliga-Frauen treffen am Sonntag um 14:00 Uhr auf den FC Carl Zeiss Jena III. Das Punktspiel wurde wegen des Wolfgang-Schwarzenau Turniers von Empor auf den Rasen Lindenberg verlegt.

Am Wochenende wird in Großschwabhausen groß gefeiert, da die Fortuna 50 Jahre alt wird. Für die Feierlichkeiten wurden unsere E-Juniorinnen zu einem Freundschaftsspiel eingeladen. Anstoß ist am Samstag um 11:00 Uhr auf dem Nebenplatz Großschwabhausen.

Unsere B2-Junioren haben sich zum Saisonabschluss die B2 der SG FC Empor Weimar eingeladen. Das Freundschaftsspiel starten am Samstag um 10:30 Uhr auf dem Kunstrasen Lindenberg. Wir wünschen einen schönen Saisonabschluss