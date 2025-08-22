VFB Oberweimar: Punkt- und Pokalspiele am Wochenende

Unsere Frauen starten am Sonntag in die neue Verbandsligasaison. Im Wimaria-Stadion empfängt um 14:00 Uhr das Team von Trainer Robert Curth den 1. FFC Saalfeld. In der ersten Runde des Thüringen-Pokals empfangen unsere D-Juniorinnen die SG 1. FC Eichsfeld. Anstoß im Stadion Lindenberg ist am Samstag um 10:30 Uhr. Das erste TFV-Turnier der Saison steht am Samstag für unsere E-Juniorinnen auf dem Plan. Um 9:00 Uhr ist Wettkampfbeginn in Bad Berka Wir freuen uns, dass immer mehr Thüringer Vereine sich im Mädchenfußball engagieren. Mit der neuen Staffeleinteilung gibt es nur noch kurze Anfahrten zu Fortuna Großschwabhausen, FC Einheit Bad Berka, Gaberndorf und dem FFC Saalfeld.

Für unsere 1. Herren steht ein Derby auf dem Programm. Bereits am Samstag reist das Team zum SV Einheit Legefeld. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz Legefeld. Testet Tim Carstens erneut die Festigkeit des Tornetzes? Wir sind gespannt. Unsere Zweite reist am Sonntag zum SV GW Niedertrebra. Ab 15:00 Uhr versucht das Team mit dem Trainerduo Malte Hüser und Marcus Jankowski erneut Punkte zu sammeln.