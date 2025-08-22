VFB Oberweimar: Neuzugang Damien Menzel

Mit großer Freude konnte das Trainerteam im Juli endlich die Spielberechtigung für Damien Menzel beantragen. Nachdem der Offensivspieler bereits lange mit trainiert und sich akribisch fit gemacht hat, konnte er nun auch die komplette Vorbereitung mit absolvieren und die ersten Spiele für den VfB bestreiten. Ausgebildet wurde Damien beim FC Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena sowie dem SC03 Weimar. Dort sammelte der ehemalige Torhüter dann auch Erfahrungen im Männerbereich mit dem Höhepunkt der Saison 22/23, in welcher er 24 Landesklassespiele absolvierte. Durch Knieverletzungen wurde er jedoch häufig zurück geworfen und so folgte vergangenen Sommer der Wechsel zu Grün-Weiß Blankenhain. Nachdem er jedoch auch dort direkt zu Saisonbeginn wieder schwer am Knie verletzt war, benötigte sein Körper zunächst eine längere Pause. Umso mehr freuen wir uns, dass er momentan fit ist und unsere Offensive verstärken kann. Ihm gelang direkt das erste Saisontor für den VfB in der laufenden Spielzeit. Wir wünschen Damien alles Gute und viel Erfolg mit dem VfB!

Steckbrief: