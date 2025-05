VFB Oberweimar ll: Donnerwetter auf dem Lindenberg

Heute hatte unsere Zweite mit dem Nachholspiel gegen Ettersburg das letzte Heimspiel und die große Chance den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Begleitet von einem aufziehenden Gewitter stieg die Spannung spürbar auf dem Lindenberg. Wie auch gegen Großobringen mussten unser Mittelfeld und unsere Offensive erst noch im Spiel ankommen, was den Ettersburgern Räume bot. Der erste Angriff wurde noch erfolgreich von den »Von Der Weth-Brüdern« und Dressel auf der Linie geklärt, den Zweiten drückte der Ettersberger Weisel an Kölpin vorbei über die Linie zum überraschenden 0:1. Im Anschluss steigerte sich der VfB und übernahm langsam die Kontrolle. In der 9. Minute kombinierte sich Omar über den rechten Flügel durch die Abwehr, wo Erik Von Der Weth mit einem Querpass bediente wurde. Diese Chance ließ er sich nicht nehmen und schob locker aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein. Es war die Phase der Von Der Weths, denn Eriks Bruder Marko drehte nur kurze Zeit später in der 20. Minute die Partie, nachdem er sich den Ball von einem Ettersburger Verteidiger solide erkämpfte und diesen direkt ohne Chance für Torhüter Lehne versenkte. Begleitet von tief dunklen Wolken mit Regen und Gegrummel brach das Gewitter los. Die Zuschauer flüchteten sich zum Teil in ihre Autos und ins Funktionsgebäude. Kurz bevor das Donnerwetter seinen Höhepunkt erreichte, erhöhte erst erneut Marko Von Der Weth in Minute 39 per Distanzschuss ins lange Eck auf 3:1. Danach Merie in Minute 42 auf 4:1 aus kurzer Torentfernung. In der 44. Minute erzielten die Ettersburger überraschend durch Feldberg per Kopf das 4:2, was unseren Männern, den Fans aber auch dem Gewitter so gar nicht passte. Genau in dem Moment, als der Ball hinter dem chancenlosen Kölpin die Torlinie überquerte, schlug in unmittelbarer Nähe ein Blitz ein und brachte mit seinem Donner den ganzen Lindenberg zum Beben. Der Halbzeitpfiff folgte zum Glück nur eine Minute später.

Zur zweiten Halbzeit beruhigte sich die Wetterlage etwas und der VfB hatte die Partie voll im Griff. Doch erst in der 72. Minute gelang Mönnig, nach weiterer toller Vorlage von Omar, die hochverdiente Vorentscheidung. Verstärkt durch frische Kräfte von der Bank dominierte die Zweite das Spiel souverän. Kaum stand Martinez Lopez in der 76. für den starken Al Mustafa auf dem Platz, schon erzielte er das 6:2 aus kurzer Distanz zum Tor. Sein zweites Jokertor, fast eine Kopie des ersten, folgte nur 8 Minuten später, nach Omars dritter Torvorlage im laufenden Spiel. Fünf Minuten später war dann ohne Nachspielzeit Schluss. Die Erleichterung war allen Spielern, den Trainern und Zuschauern anzumerken. Die Zweite des VfB gewann hochverdient, kämpferisch und spielstark mit 7:2 und hat mit beiden Von Der Weths und Martinez Lopez drei weitere Torschützen auf der sehr langen Torschützenliste der Saison stehen. Aber viel wichtiger ist: Die Zweite hat mit den heutigen drei Punkten den Klassenerhalt mit vier Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz erreicht und kann entspannt am Samstag in Berlstedt die Saison abschließen. Wir bedanken uns bei den Zuschauern, Schiedsrichter Vogt für seine solide Spielleitung und bei den Gästen aus Ettersburg für dieses Spiel.